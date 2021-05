Offre de Stage : Assistant manager, développement sport – Com’Over

Dans le cadre de l’accompagnement de ses clients de la branche TALENTS, l’agence Com’Over recherche un(e) assistant manager à partir du 1er juillet 2021 (stage conventionné d’une période de 6 mois basé à Lyon).

Sous la supervision de la responsable de la Branche Talents, il/elle interviendra sur les clients et le développement de la branche talents (domaines de la communication et du marketing)

Le stagiaire sera notamment en charge des missions relatives suivantes (non-exhaustif) :

-Community management /développement commercial

• Piloter le LinkedIn :

o Contenus, fréquence, relationnel, suivi et coordination …

o Création d’opportunités

• Ciblage de communautés et de relais d’opinion

• Animation de la communauté, gestion des sollicitations et demandes de connexion

• Transformation des opportunités et contacts à potentiel en cibles commerciales

• Développement commercial

• Reporting hebdomadaire

-Marketing et suivi commercial

• Support dans la mise en place de stratégie de communication 360° de nos clients

• Participation aux recommandations et réflexions stratégiques

• Elaboration de documents & présentations

• Prospection et aide au développement du département Talents

• Suivi de la e-réputation des clients sur les différents supports on-line : veille concurrentielle

• Accompagnement de l’équipe sur le suivi opérationnel et le servicing clients

• Reporting et bilan mensuel

Ecoute et veille

• Être à l’écoute et rassembler les insights des communautés ;

• Prise en charge de missions de veille et benchmark Talents

• Cerner et connaitre les besoins des communautés afin de proposer des contenus adaptés ;

• Assurer une veille sur les tendances et nouveaux usages des réseaux sociaux ;

• Effectuer un benchmark régulier sur les concurrents des marques du groupe.

Profil recherché :

– Bac +4/+5 en communication, marketing

– Autonome, proactif, curieux, rigoureux, organisé et appréciant le travail en équipe

– Maitrise indispensable du Pack Office (Word, Powerpoint, Excel obligatoire)

– Vous maitrisez Photoshop et un logiciel de montage vidéo (gros plus)

– Aisance rédactionnelle, orthographe irréprochable

– Une bonne connaissance de l’univers du sport, de l’esport, de la musique et du lifestyle

– Vous maitrisez les principaux réseaux sociaux (Linkedin, Tik Tok, Twitter, Instagram(REEL), Snapchat…) et vous utilisez les outils connexes (Hootsuite, Tweetdeck…) et possédez une bonne connaissance des usages et tendances sur les réseaux sociaux ;

– Vous savez vous adapter aux différentes communautés, vous savez jongler entre différents sujets (sportifs, institutionnels et business) et vous avez une forte sensibilité marketing

Informations complémentaires :

– Stage conventionné obligatoire

– Durée de stage : 6 mois

– Début de la mission : 1er juillet 2021

– Lieu : Lyon

– Rémunération :

• gratification légale

• tickets restaurants

• prise en charge de 50% de l’abonnement de transport

– Candidature à envoyer à mazarine.blanchard@com-over.com