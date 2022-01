Offre de Stage : Assistant Marketing & Communication – Kappa

À PROPOS

Kappa Europe est un groupe Européen qui s’occupe de la stratégie, du marketing, de la production et de la distribution de la marque Kappa en France, au Royaume-Uni, en Espagne et Portugal, au Bénélux ansi qu’en Suisse.

Kappa® est une marque italienne leader dans les vêtements de sport et lifestyle. Elle équipe aujourd’hui plus d’une centaine de clubs professionnels dans le monde dont l’AS Monaco, le Betis Seville, Aston Villa, le Stade Français Paris entre autres. Présent dans le football ainsi que dans le rugby, le basketball, le handball ou encore le ski et la Formule 1 Kappa® revendique une élégance et un style au service de la performance. À travers sa gamme lifestyle et ses produits iconiques, Kappa® occupe aussi le territoire de la mode urbaine.

MISSION

L’équipe marketing Kappa recherche un(e) assistant(e) communication en stage. Vos principales missions seront :

• Création de campagnes et de contenus à destination des différents supports digitaux (newsletter, emailing, site web, réseaux sociaux) pour communication interne et externe

• Rédaction de communiqués de presse et mise à jour de la base de données presse

• Gestion des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube) et élaboration d’un calendrier de publication en lien étroit avec l’équipe e-commerce

• Reporting complet des différentes actions/campagnes menées

• Aide à la création de différents documents marketing en lien avec l’équipe graphique

Mais aussi, vous êtes le support de l’équipe sur divers projets :

• Shooting photo / campagne lancements maillots

• Support de l’équipe webdesign

• Gestion photothèque produits et coordination des shootings produits

PROFIL REQUIS

Actuellement en école de communication ou Université / IAE (avec une spécialisation communication digitale / marketing), vous recherchez un stage de 6 mois. Vous êtes sensible aux spécificités, problématiques et à l’actualité du marketing digital sportif et/ou de la mode. Votre rigueur, votre esprit d’équipe ainsi que votre proactivité vous aideront à vous épanouir dans votre mission au sein de notre service.

• Ecole de Communication et/ou Marketing avec une spécialisation digitale

• Une expérience ou un projet d’étude dans l’univers du marketing et/ou de la communication digitale est apprécié

• Sensibilité sur le monde et les codes du sport en général

• Maîtrise de la langue française orale et écrite et rigueur dans l’analyse et la rédaction obligatoire

• Anglais professionnel souhaité

• Maîtrise de la suite Adobe : InDesign, Illusrator, Photoshop (AfterEffect serait un plus)

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE

Secteur : Marque textile & footwear

Contrat : stage de 6 mois

Rémunération : selon dispositions légales

Début : 14 Mars 2022

Lieu : Saint-Herblain (44)

CONTACT

Merci de bien vouloir faire parvenir CV et lettre de motivation par mail à :

Rémy Valette, Sport Marketing Manager : r.valette@kappa.com

Offre publiée le 18/01/2022

Fermeture des candidatures le 11/02/2022