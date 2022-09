Offre de Stage : Assistant Protocole et Relations Presse – Olympique de Marseille

Rejoins le plus populaire des clubs français !

Entre passion et performance, esprit d’équipe et grand challenge, l’Olympique de Marseille est une expérience de travail inédite en France. Véritable créateur de lien social partout dans le monde, notre ADN repose sur celui des grandes valeurs sportives.

En faisant partie de l’équipe, nous mettons tout en œuvre pour donner du sens à ton talent. À l’Olympique de Marseille nous faisons le choix de la raison, celui du cœur.

Ta feuille de Match :

· Assistance du service communication dans le suivi des différentes opérations de communication ainsi que sur les organisations de matchs

· Traitement des demandes d’interviews, des demandes de visuels, d’images.

· Participation à la rédaction des dossiers et communiqués de presse

· Gestion du listing presse (mise à jour des contacts)

· Assistance sur les organisations des évènements protocolaires et presse

· Reporting, bilans et analyses qualitatives et quantitatives des actions et des retombées presse

· Veille sur internet et les réseaux sociaux

Ton palmarès :

· Excellent niveau rédactionnel, aisance orale, sens du contact, compétences relationnelles

· Autonomie, réactivité, disponibilité, discrétion, et sens du devoir de réserve

· Qualités d’imagination, d’organisation et de réalisation.

· Maîtrise des outils informatiques exigée : Office, Internet.

· Bon communicant, en externe comme en interne avec les différentes équipes

· Expérience et connaissance des journalistes de ce domaine souhaité

· Maîtrise anglais et espagnol souhaité si possible

· Cursus en école de Journalisme ou Sciences Politiques

Travail le week-end et les soirs lors des matches à domicile

Disponibilité : ASAP

Pour postuler, rendez-vous ici