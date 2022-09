NBA – Un contrat à vie à 1 milliard de dollars pour Stephen Curry avec Under Armour ?

Ambassadeur d’Under Armour depuis 2013, Stephen Curry pourrait bien se lier « à vie » avec la marque américaine.

Selon le magazine Rolling Stone et comme relayé par de nombreux médias américains, le joueur NBA des Golden State Warriors « a presque signé un contrat à vie avec Under Armour d’une valeur potentielle de plus d’un milliard de dollars » précise l’article.

Avec Under Armour, Steph Curry a notamment lancé sa marque « Curry Brand » en fin d’année 2020. Une collection qui propose des produits pour le basketball ou encore le golf. A travers cette association renforcée, le joueur et l’équipementier se sont également engagés à financer la construction de terrains et encourager la pratique sportive. Il y a quelques jours, l’homme aux 4 titres NBA a inauguré un nouveau terrain à Long Beach en présence du rappeur Snoop Dogg.

So much GOOD in the LBC. @StephenCurry30 linked up with @SnoopDogg to surprise the kids from the Boys & Girls Club of Long Beach with a newly renovated court in Snoop’s hometown as part of our mission to provide safe places to play in underserved communities. pic.twitter.com/IDInDjygbi

— Under Armour (@UnderArmour) September 9, 2022