Offre de Stage : Assistant(e) Chargé des Grands Comptes – L’Équipe

N° 1 de l’information sportive, le Groupe L’Équipe, Filiale du Groupe Amaury, édite les titres de presse : L’Équipe, le magazine L’Équipe, France Football, Vélo Magazine, ainsi que les sites lequipe.fr, francefootball.fr, lequipe/coaching.fr, lequipe/adrenaline.fr et la chaîne de télévision L’Équipe.

Au sein du pôle Business et Développement de la Direction Stratégie et Développement, nous recherchons un(e) :

Assistant(e) Chargé des Grands Comptes

MISSIONS

Rattaché(e) au chargé des grands comptes, vous participerez au développement des partenariats de distribution de l’activité numérique payante : abonnement, journal et magazines numériques.

Vous aurez également à charge le suivi des accords existants avec des partenaires majeurs : telcos (CANAL, Bouygues…), kiosques numériques internationaux et autres projets autour de l’abonnement numérique : Offre PRO, offre jeunes, mobilité, activations faites par des annonceurs. Également, vous travaillerez sur la distribution internationale de certains contenus vidéos et audios, ainsi que sur les partenariats de syndication de contenus (Microsoft, Yahoo, acteurs de veille média…).

• Identifier, cibler et contacter des partenaires à fort potentiel afin de développer des partenariats de distribution de l’offre numérique L’Equipe à court/moyen/long terme ;

• Rédiger les propositions commerciales, assurer les présentations des solutions proposées et finaliser les négociations ;

• Assurer le suivi et bilan d’activité auprès des partenariats déjà existants ;

• Participer à la gestion de projets divers avec les différents services de l’entreprise : diffusion, juridique, contrôle de gestion, communication, produit etc.

PROFIL

• De formation supérieure (BAC +4/5) de type école de commerce, IAE ou équivalent ;

• Votre capacité à travailler en transverse et vos qualités relationnelles sont indispensables pour réussir votre mission ;

• Vous avez au moins une expérience dans la vente, en BtoB serait un plus ;

• Vous savez faire preuve d’initiative et aimez travailler en équipe ;

• Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et savez exposer de manière claire vos idées ;

• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) et aisance avec les chiffres ;

• Vous êtes passionné(e) de sport et doté(e) d’une très bonne connaissance de l’actualité sportive / attiré(e) par l’industrie des médias ;

basé à Boulogne-Billancourt.

Début du stage : Le 3 juillet 2023.

Nous vous prions de bien vouloir adresser votre candidature sous réf. STCGC/E24 (CV + lettre de motivation) par email à : recrutement@lequipe.fr