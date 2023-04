Offre de Stage : Assistant(e) Chef de Projets Business Développement – L’Équipe

N° 1 de l’information sportive, le Groupe L’Équipe, Filiale du Groupe Amaury, édite les titres de presse : L’Équipe, le magazine L’Équipe, France Football, Vélo Magazine et Sport & Style, ainsi que les sites lequipe.fr, francefootball.fr, lequipe/coaching.fr, lequipe/adrenaline.fr et la chaîne de télévision L’Équipe.

Au sein du pôle Business Développement de la Direction Stratégie et Développement, nous recherchons un(e) :

Assistant(e) Chef de Projets Business Développement

Missions :

Rattaché(e) au Chef de Projets Business Développement, vous contribuerez au développement des activités de diversification du groupe L’Équipe. Dans ce cadre, vous serez en recherche permanente de nouveaux potentiels de croissance et aurez un rôle stratégique et transverse. Vos missions seront les suivantes :

• Identifier et mettre en place des opérations/partenariats stratégiques et à fort potentiel pour la marque L’Equipe, en adéquation avec sa stratégie de diversification : lancement des licences L’Equipe et Ballon d’Or, valorisation du fonds photo et des Unes historiques via divers canaux (ventes aux enchères, expositions…), etc.

• Assurer le suivi et le développement des partenariats de nos deux boutiques (Boutique des Unes & Photos et Boutique de textile et produits dérivés), notamment via la mise en place d’opérations commerciales et de visibilité avec nos différents services internes (régie, réseaux sociaux, TV, rédaction, service abonnés, produit…).

• Commercialiser les studios de la chaîne L’Equipe : qualification des cibles, prospection commerciale active, réalisation des présentations, organisation des visites.

• Participer au déploiement des activités du Groupe dans le Web 3, notamment le Community Management du Discord Ballon d’Or

• Participer à la mise en place et suivi des reportings.

• De manière générale, intervenir sur les nouvelles missions de développement et de diversification du Groupe.

Profil :

• De formation supérieure (BAC +4/5) de type école de commerce ou équivalent ;

• Votre capacité à travailler en transverse et vos qualités relationnelles sont indispensables pour réussir votre mission ;

• Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), curieux(se) et force de proposition ;

• Vous êtes passionné(e) de sport, doté(e) d’une très bonne connaissance de l’actualité sportive ainsi que d’une réelle « culture Sport » ;

• La maîtrise d’un outil de CRM (Hubspot de préférence) serait un plus

• Très bonne maîtrise d’Excel et PowerPoint, bon niveau d’anglais oral et écrit.

Stage de 6 mois basé à Boulogne-Billancourt

Début du stage : Le 3 juillet 2023

Nous vous prions de bien vouloir adresser votre candidature sous réf. STBD/E24 (CV + lettre de motivation) par email à : recrutement@lequipe.fr