Foot – La bataille des équipementiers dans les 5 grands championnats européens (2520 joueurs – 98 clubs) saison 2019-2020

Spécialiste de l’actualité des équipementiers football, le site Footpack vient de dévoiler sa dernière étude portant sur les marques les plus représentées dans les 5 grands championnats européens (France, Angleterre, Italie, Espagne et Allemagne).

Maillots, chaussures, gants, ballons ou encore tenues d’arbitres, qui remporte la bataille des équipementiers football pour cette saison 2019-2020 ? Voici les principaux enseignements de l’étude portant sur 98 clubs et 2 520 joueurs.

Nike N°1 des équipementiers maillots en Europe

Enjeu majeur du sport business, les équipementiers se disputent un match intense pour fournir en maillots les 98 clubs composant la Ligue 1 Conforama, la Premier League, la Serie A TIM, la Liga Santander et la Bundesliga.

Pour la saison 2019-2020 la marque américaine est la plus représentée avec un total de 18 clubs sur les 98 composant les 5 premières divisions européennes. Nike domine mais n’écrase pas la concurrence. adidas et Puma complètent le podium avec respectivement 13 et 12 clubs. Un trio que l’on retrouve également aux côtés des principaux clubs engagés en UEFA Champions League.

Macron (10 clubs) et Joma (9 clubs) représentent les deux autres équipementiers maillots majeurs des 98 clubs européens.

Incontournable dans ce secteur, Nike et adidas sont les seuls présents dans le Top 5 des plus gros contrats équipementiers. Une corrélation intéressante à faire avec la fidélité des équipementiers envers 4 des principaux clubs au fil des saisons (FC Barcelone, Real Madrid, Bayern Munich et Paris Saint-Germain).

90% des footballeurs jouent avec des crampons Nike ou adidas

Du côté des chaussures de football portées par les stars évoluant en Europe, une immense majorité (2 271 sur 2 520 soit 90%) jouent avec les crampons des deux géants Nike et adidas.

Si on ajoute le troisième plus gros, Puma, cela représentent 98% des effectifs des cinq grands championnats européens avec 2 476 joueurs sur 2520. Selon Footpack, Ils ne seraient que 44 joueurs à porter des crampons d’une autre marque. En Ligue 1 Conforama, ils ne sont que 5 comme le montre une précédente infographie de Footpack.

La stratégie marketing d’utiliser l’image des plus grands joueurs comme ambassadeurs est aujourd’hui indispensable. Nike profite notamment de l’image de Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé ou encore Neymar pour écouler chaque année des millions de produits. De son côté, adidas s’appuie notamment sur Lionel Messi, Paul Pogba et le turinois Paulo Dybala. Puma n’est pas en reste en utilisant l’image de joueurs tel que le champion du monde 2018 Antoine Griezmann, Luis Suarez ou Sergio Agüero.

Nike Mercurial, la chaussure préférée des attaquants

Dans son analyse, Footpack a poussé son étude des chaussures jusqu’aux préférences et modèles par poste. On peut ainsi découvrir que près d’un attaquant sur deux joue avec le modèle Mercurial de chez Nike.

Même si adidas obtient la première place chez les gardiens de but (26%) avec sa Predator, le géant américain l’emporte sur les autres postes.

Ulhsport à la main mise sur les gants

Déjà largement leader lors des précédentes saisons, la marque Uhlsport équipe presque un quart des gardiens des cinq grands championnats européens et confirme son statut de numéro 1. Cependant adidas revient fort avec 20% des gardiens. La marque Reusch complète le podium avec près de 14%. Un segment sur lequel Nike ne parvient pas à percer.

Pour équiper les arbitres, la lutte est encore serrée entre les deux géants Nike et adidas. Et la marque américaine va encore plus loin en produisant les ballons officiels de deux des cinq championnats, tandis que le géant allemand a préféré miser sur les compétitions internationales comme l’UEFA Champions League, l’Euro 2020 ou encore les Coupes du Monde de la FIFA.