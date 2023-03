Offre de Stage : Assistant(e) développement commercial – Feeling Sports

Description du poste :

Vous êtes plutôt joueur dans la vie et vous aimez le sport ? Alors cette offre est peut-être faite pour vous !

Feeling Sports (www.feelingsports.com), leader en France dans le domaine des jeux autour des événements sportifs, recherche un stagiaire dans le cadre de son développement commercial en France et à l’étranger.

Feeling Sports produit des jeux de « fan engagement » autour des plus grandes compétitions de sport (Ligue 1 Uber Eats, Roland-Garros, Six Nations de Rugby ou Tour de France notamment).

Feeling Sports se développe actuellement en proposant ses services auprès des fédérations, ligues, médias, sponsors, clubs ou entreprises, et ce sur différents sports et différents pays.

Afin de poursuivre ce développement, Feeling Sports cherche l’assistance d’un stagiaire en fin d’étude dynamique, motivé et autonome pour une durée de 6 mois. Une évolution rapide au sein de Feeling Sports est possible selon performance.

Missions principales du stage :

Feeling Sports développe chaque année son activité dans de nouveaux sports, et enrichit son offre avec de nouveaux jeux innovants.

Les missions principales du stagiaire seront les suivantes :

– Analyse des marchés, détection de nouveaux prospects, prise de contact et proposition des services « Feeling Sports » pour offrir une animation de qualité au Client autour d’un événement, en France comme à l’étranger. Un reporting précis sera demandé sur toutes les actions menées, et le stagiaire pourra être force de proposition/d’amélioration concernant la méthodologie proposée.

– Participer aux échanges avec le client et répondre à ses différentes demandes avant, pendant et après le lancement de l’opération

– Prendre connaissance des produits proposés par Feeling Sports en collaborant sur les réponses faites aux joueurs, avec le maître de Stage.

– Préparation et rédaction de propositions commerciales.

– Utilisation et amélioration d’une base de documents internes nécessaires à la démarche commerciale.

Votre profil :

– Formation Bac +3 ou Bac +5 – stage de fin d’études

– Un excellent niveau d’Anglais est absolument indispensable (profil bilingue apprécié) car une partie de la démarche commerciale s’effectuera sur le marché étranger

– Vous êtes à l’aise avec les nouvelles technologies (web),

– Vous avez un excellent relationnel,

– Vous êtes méthodique dans votre approche commerciale, rigoureux dans le reporting (utilisation CRM), stratégique et tenace dans la gestion des projets qui vous sont confiés.

Vos attentes :

Vous souhaitez un stage :

– original, avec une grande variété de missions et qui évolue rapidement avec la société

– responsabilisant, avec une grande autonomie et où vous mesurez l’impact immédiat de vos actions

– qui vous permet d’apprendre rapidement, tout en agissant au contact direct de la direction d’une entreprise en forte croissance

– dans une équipe jeune, bosseuse et passionnée

Ecrivez-nous à l’adresse contact@feelingsports.com (CV + lettre de motivation)

Gratification : 800€/mois (+ éventuelles commissions sur ventes effectuées) + remboursement de 50% de l’abonnement transport + Tickets restaurant

Lieu du stage : Lille

Début du stage : Début Avril