Offre de Stage : Assistant(e) Logistique – OC Sport

Opérant depuis ses bases en Suisse et en France, OC Sport est une entreprise pionnière dans l’organisation d’évènements sportifs outdoors. Nous créons des expériences sportives inoubliables dans les plus beaux et stimulants endroits de la planète. Nos terrains de jeu – les océans, les routes, les montagnes et les centres-villes – offrent des stades pour les athlètes amateurs et professionnels, qui réalisent l’extraordinaire. Nous avons un important panel de compétences, basées sur plus de 20 ans d’expérience dans la création et la gestion d’événements de classe mondiale en voile, cyclisme amateur, running, trail running ainsi qu’en triathlon.

Principales responsabilités

OC Sport Outdoor (basée à Paudex en Suisse) possède un portfolio de plusieurs événements de running et de triathlon autour du Lac Léman et intervient pour des missions de consulting auprès de marques, de collectivités et d’autres organisateurs d’événements.

Vous intégrerez l’équipe en charge, en autres, de l’organisation des événements suivants :

– Generali Genève Marathon,

– La Tour Genève Triathlon,

– Triathlon International du Mont-Blanc,

– Run Mate Lac Léman,

– 20km de Genève by Genève Aéroport.

Sous la responsabilité du responsable logistique vous travaillerez sur nos différents événements grand public.

Ce poste comporte des responsabilités et vous devrez effectuer votre travail de façon réfléchie et proactive. Ce poste inclut, sans s’y limiter, les tâches suivantes :

• Travail avec le manager sur la planification, création et production du branding et la signalétique des évènements

• Gestion du stock (Suivi de l’inventaire, préparation des commandes, préparation et rangement)

• Gestion du stock pendant évènement (préparation du matériel, des ravitaillements et demandes de chacun des services)

• Travail avec le manager sur l’élaboration de certains plans

• Participation à des réunions de préparation d’évènement

• Commande et suivi de livraison

• Gestion des achats avec des problématiques fortes vers l’achat responsable et local

• Travail avec toute l’équipe pendant les évènements afin de délivrer une expérience unique pour les participants, clients et invités.

• Travail sur de nouveaux fichiers afin de faciliter la gestion de l’inventaire et le travail du service logistique

· Nationalité suisse ou Union Européenne ou ayant un permis de travail valide en Suisse

· La maîtrise du français et de l’anglais est essentielle

· Avoir son permis B valide, permis Caces est un plus

· Être disponible lors de nos événements tout au long du contrat

· Faire preuve d’un intérêt pour les sports outdoor et une connaissance pour le triathlon et la course à pied.

· Avoir une expérience en évènementiel et plus spécifiquement en logistique est un plus

· Excellentes compétences organisationnelles en amont et sous pression, de gestion de son temps efficacement

· Être capable de prendre des initiatives et de travailler en équipe

· Bon communicant, ouvert à l’apprentissage et l’expérimentation

· Déterminé et débrouillard, capable de travailler et de rester calme sous pression, de respecter les deadlines

· Impliqué, flexible et enthousiaste

· Bonnes compétences écrites en français, en anglais et sur les outils suivants : Excel, Word ou équivalents Mac

DETAILS :

– D’avril à septembre (env. 6 mois)

– Convention de stage ou contrat entre l’école / l’université et l’entreprise obligatoire pour les candidats non suisses

– Compensation financière de CHF800 brut par mois

– 10 jours de vacances pour un stage de 6 mois

– Remboursement de la carte demi-tarif CFF (la carte donne droit à une réduction de 50% sur les billets de train)

– Le secteur d’activité implique un engagement au-delà des horaires de travail conventionnels

POSTULER

Par email, careers-ch@ocsport.com, envoyez votre candidature (CV) et dites-nous en un peu plus sur vous :

· Quelle est la chose la plus courageuse que vous ayez fait ?

· Quelle est la chose dont vous êtes le/la plus fier(e)

· Quel sport aimez-vous ou dans lequel vous êtes investi (e) ?

· Pourquoi OC Sport ?