Offre de Stage : Assistant(e) Marketing & Sponsoring – INFRONT

ENTREPRISE :

INFRONT est leader mondial sur la scène du marketing sportif. Connue pour son positionnement haut de gamme, la société est une agence de marketing sportif à la compétence globale, offrant une palette complète de services spécialisés dédiés au marché du sport : distribution de droits média, sponsoring, conseil, hospitalité et organisation d’événements.

Nous vous proposons de rejoindre les équipes d’INFRONT FRANCE pour un stage de 4 mois au sein du département Marketing & Développement de l’agence.

Vous serez notamment impliqué sur les univers suivants : handball, football, voile, cyclisme, rugby et Esport.

MISSIONS PRINCIPALES :

 Forte implication sur les réponses aux appels d’offres et les missions de consulting

 Participation à la construction de recommandations stratégiques et de dispositifs d’activation 360°

 Création, mise à jour et optimisation des supports marketing destinés aux actions commerciales

 Participation à l’élaboration des offres commerciales pour les clients de l’agence (annonceurs et ayant droits)

 Participation à l’accompagnement marketing de la Fédération Française de Handball

QUALIFICATION :

Stage destiné aux étudiant(e)s de niveau bac +4/5 de type ESC ou M2 universitaire

Vous maîtrisez l’anglais ainsi que le Pack Office : PowerPoint + Excel.

Des notions sur la suite adobe (Photoshop + InDesign) seront fortement appréciées.

Une bonne connaissance ainsi qu’un fort intérêt pour le secteur du sport business sont indispensables.

Vous êtes rigoureux(se), autonome, motivé(e) et créatif(ve).

– – – – –

Stage de 4 mois à temps plein (pas de contrat en alternance).

Convention de stage obligatoire.

A pourvoir à compter du lundi 30 août 2021.

Lieu du stage : Boulogne-Billancourt

Accès transports : station de métro Pont de Saint-Cloud (ligne 10)

AVANTAGES : 50% de la carte de transport + Accès au restaurant d’entreprise

CV & LETTRE DE MOTIVATION à adresser avant le 09 août 2021 à : baptiste.maurel@infrontsports.com Pour en savoir plus sur Infront France : rendez-vous sur infront.sport/fr