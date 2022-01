Offre de Stage : Bras Droit CEO – Sport à l’Affiche

Sport à l’Affiche, c’est la boutique déco pour les fans de sport. Notre mission est de révolutionner le marché des produits dérivés sportifs en proposant une nouvelle gamme de produits déco & tendances aux sportifs et aux supporters.

Sport à l’Affiche a donc développé un catalogue d’affiches sportives (football, rugby, tennis, basket, running, cyclisme, …) afin que tous les fans de sport puissent afficher leur passion avec fierté. Ces affiches sont disponibles sur la boutique en ligne sportalaffiche.com

Créée en 2020 par deux frères passionnés de sport, cette jeune startup niçoise à connu un succès rapide et cherche de nouveaux collaborateurs pour affronter leurs prochains challenges.

La vie chez Sport à l’Affiche

Sport à l’Affiche est une entreprise familiale où le sport est au centre du jeu. Nous mettons tout en oeuvre pour que les talents qui nous rejoignent puissent apprendre et grandir dans un cadre dynamique.

Descriptif du poste

Nous recherchons un(e) stagiaire « Bras Droit CEO » pour nous aider à accélérer la croissance de notre entreprise.

Si tu es un(e) étudiant(e) en école de commerce ou équivalent, que tu es passionné(e) de sport et que tu souhaites découvrir le monde entrepreneuriale (et plus précisément le monde du e-commerce) alors cette offre est faite pour toi.

Tes missions si tu l’acceptes:

Aider le CEO de Sport à l’Affiche dans ces tâches du quotidien qui couvrent un large périmètre:

Gestion du service client et du service après-vente

Gestion et animation du site e-commerce

Logistique et Gestion des stocks

Participation à l’animation des réseaux sociaux

Gestion de notre réseau de distribution (marketplace, revendeurs en ligne & physique)

Participation à la réflexion et préparation nécessaire au développement de notre catalogue produits

Participation au démarchage de nouveaux partenariats avec des sportifs, clubs et fédérations

Profil recherché

Tu es fait(e) pour nous rejoindre si:

Tu es étudiant(e) en formation commerce / marketing / communication avec un Bac +4/5

Tu es disponible dès Mars 2022 pour une durée de 4 à 6 mois

Tu peux parler de l’actualité sportive pendant 24h sans t’arrêter

Tu as une bonne maîtrise du pack Office (word, excel, power point)

Tu maîtrises la langue française à l’oral comme à l’écrit pour échanger avec nos clients, fournisseurs & partenaires

Tu es créatif(ve) et rigoureux(se) dans ton travail

Tu as l’esprit startup: tu aimes échanger, apprendre et progresser

Tu es de nature autonome et capable de faire preuve de flexibilité dans les différents projets qui te seront présentés

Tu vis ou acceptes de venir vivre sous le soleil niçois pendant ton stage

Bonus:

Une première expérience en e-commerce est un plus

Durée: 4 à 6 mois

Début: Mars 2022

Lieu: Nice

Contact: thomas@sportalaffiche.com

https://sportalaffiche.com/