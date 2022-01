Un chiffre d’affaires historique pour Puma en 2021

Il y a quelques jours, Puma a dévoilé ses résultats financiers pour l’année 2021. L’année dernière, l’équipementier a performé comme jamais avec des ventes au plus haut de son histoire.

Dans le détail, Puma a réalisé un chiffre d’affaires de 6,805 milliards d’euros en 2021, en augmentation de 32% par rapport à 2020 (5,234 milliards €). Le résultat opérationnel (EBIT) s’élève lui à 557 millions d’euros, contre 209M€ en 2020.

A titre de comparaison, Nike a réalisé un CA de 44,5 milliards de dollars sur son dernier exercice fiscal 2021-2021.

Evolution du chiffre d’affaires de Puma depuis 1993

Présent dans la chaussure et le textile (football, running, basketball, lifestyle, training,…), Puma a musclé ses investissements marketing lors des dix dernières années, de quoi retravailler l’image de la marque allemande et et assurer son repositionnement.

Outre le joueur du PSG Neymar JR recruté en 2020, Puma s’appuie également sur d’autres figures du sport et de l’entertainment comme Usain Bolt, LaMelo Ball (NBA), DJ Snake, Booba, Dua Lipa, Rihanna, Manchester City, l’Olympique de Marseille, AC Milan…

L’histoire de la célèbre sneakers « Suede » de Puma