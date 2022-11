Offre de Stage : Chargé de Mission Hospitalité F/H – Sportfive (Olympique Lyonnais)

Missions

– Préparation de bons de commandes Hospitalité, utilisation du logiciel SALESFORCE ;

– Coordination entre les différents services pour délivrer la billetterie et les prestations des ventes Hospitalité ;

– Préparation et livraison de la billetterie Hospitalité L1, LDC et évènements hors OL, utilisation du logiciel spécifique : FANXP, Data Sport, Trium ;

– Gestion des litiges accès Hospitalité jours d’évènement ;

– Prospection commerciale.

Profil

– Formation bac+2 type BTS / Ecole de Commerce ou Ecole d’Ingénieur

– Grande capacité d’analyse, de synthèse et d’organisation

– Maîtrise du Pack Office et notamment Excel (tableaux croisés dynamiques)

– Excellent relationnel, autonome, réactif(ve) et force de propositions

– Grand intérêt pour le sport en général et pour ses enjeux économiques

Stage conventionné de 6 mois – Lyon (Décines-Charpieu)

Début du stage : Janvier 2023

Contact : Hortense Holder / HHolder@ol.fr