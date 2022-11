Qatar 2022 – Les maillots de l’Argentine portés par Lionel Messi seront vendus aux enchères à destination des fans sur « Momento Market »

Au Qatar, Lionel Messi vivra sa dernière Coupe du Monde de football en tant que joueur avec l’Argentine. Les maillots portés par le numéro 10, qui vaudront certainement de l’or, seront mis en vente aux enchères à destination des fans les plus aisés.

Pour cette Coupe du Monde 2022, la fédération argentine de football (AFA) s’est en effet associée à l’application « Athletic Club Momento (AC Momento) pour mettre en vente les maillots des joueurs portés pendant la compétition. Les enchères seront faite depuis l’application « Momento Market ».

« L’Argentine est l’une des meilleures équipes du monde et sans aucun doute l’une des favorites au Qatar » précise John Brennan, fondateur et PDG d’AC Momento, dans un communiqué. « S’ils réussissent, nous ne pouvons que spéculer sur la valeur de ces maillots argentins. Tout fan de football serait fier de posséder un tel article historique. Grâce à notre partenariat avec l’AFA et le soutien de Messi, AC Momento peut offrir cette opportunité unique aux fans et aux collectionneurs ».

Les fans pourront également enchérir sur les maillots portés par Julian Alvarez, Angel Di Maria, Paulo Dybala, Lisandro Martinez, Rodrigo De Paul… Pour rappel, l’Argentine affrontera l’Arabie saoudite, le Mexique et la Pologne lors de la phase de poules.

