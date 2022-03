UEFA Champions League : adidas retire le ballon « Saint Petersburg 22 » de la compétition

Pour les 1/8e de finale retour de l’UEFA Champions League qui débutent ce soir, adidas n’utilisera plus le ballon floqué « Saint Petersburg 22 Final».

Alors que la Guerre menée par la Russie en Ukraine continue de sévir et que la finale de la Ligue des Champions a été déplacée de Saint Petersbourg à Saint-Denis, la marque aux trois bandes a logiquement annoncé que le ballon spécialement conçu ne sera plus utilisé pour le reste de la compétition.

« En tant qu’entreprise, nous condamnons fermement toute forme de violence et sommes solidaires de ceux qui appellent à la paix. Nos pensées et nos prières accompagnent le peuple ukrainien et toutes les personnes touchées en cette période difficile. Il a été décidé de retirer le ballon actuel de la finale de l’UEFA Champions League de la compétition avec effet immédiat » explique adidas.

Présenté en fin d’année dernière, le ballon conçu par adidas tirait son inspiration des « nuits blanches » de l’été à Saint-Pétersbourg.

Reste à savoir quel sera le ballon utilisé pour le reste des matchs de la Ligue des Champions 2021-2022. A l’entraînement, des équipes comme le Bayern Munich et Liverpool qui jouent ce soir se sont entraînés avec le ballon utilisé lors de la phase de poule.

Ce lundi, adidas a annoncé avoir suspendu provisoirement ses activités en Russie, comme Puma ou encore Nike.