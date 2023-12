Offre de Stage : Créateur de contenus – Sport Buzz Business

Tu es passionné(e) de marketing sportif, de sponsoring et de sport business ? Notre offre peut t’intéresser.

Le site Sport Buzz Business lancé en 2012, est à la recherche de sa prochaine pépite « créateur de contenus », pour un stage passionnant.

Description du rôle :

En tant que stagiaire créateur de contenus, vous accompagnerez l’équipe rédactionnelle au quotidien (web et vidéo).

Responsabilités :

– Rédiger des articles et des brèves sur l’actualité du sport business

– Concevoir et réaliser des infographies, visuels et vidéos pour illustrer les articles et nos réseaux sociaux

– Assurer une veille constante sur les sujets d’actualité en lien avec notre secteur.

Profil recherché :

– Étudiant(e) en école de journalisme, de management du sport ou de communication.

– Passionné(e) par le digital, le marketing sportif, la communication et globalement l’univers des marques et des médias

– Doté(e) d’excellentes compétences rédactionnelles

– Utilisateur régulier de Twitter (X), Instagram et autres réseaux sociaux

– Bonnes bases avec les outils digitaux tels que Notion, Canva et Slack ainsi que logiciels de graphisme et montage vidéos.

– Autonome, créatif(ve) et force de proposition.

– CURIEUX

Informations complémentaires

Stage de 6 mois

Début : janvier 2024

Lieu : Lyon (69002) métro Cordeliers ou Paris / télétravail possible

Comment postuler

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et des références de votre travail à l’adresse e-mail infos@sportbuzzbusiness.fr avec la référence « STAGE – Créateur de contenus »