Offre Emploi : Chef de secteur sportstyle sud H/F – Le Coq Sportif

Ville: Montpellier / Béziers

Contrat: CDI

Expérience: Bac+2

CHEF DE SECTEUR SPORTSTYLE SUD H/F

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

Le Coq Sportif, c’est LA marque française du sport depuis 1882 ! Réunissant les énergies autour des émotions et des valeurs du sport, nous développons des savoir-faire industriels de qualité et de proximité, pour des produits innovants et responsables, dans le respect des personnes et de la planète.

Fiers d’avoir accompagné de nombreux sportifs depuis notre existence, nous sommes aujourd’hui équipementier officiel des équipes de France aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ! En plein développement, nous recherchons les talents qui nous feront grandir tout en grandissant à nos côtés !

Marque positive, humaine, vivante et tournée vers l’avenir, nous voulons faire chanter les nouveaux jours qui se lèvent – comme le coq de notre logo ! Vous nous rejoignez ?

DESCRIPTION DU POSTE

Nous recherchons aujourd’hui un(e) chef de secteur. Vous aurez pour principal objectif d’optimiser les ventes de la marque et de mettre en valeur nos produits. Vous serez le garant de l’identité visuelle du Coq Sportif auprès de nos clients.

Vos principales missions seront les suivantes :

– Transmettre l’esprit de la collection, mettre en place des produits au sein des différents points de vente

– Augmenter la distribution numérique de l’ensemble de la gamme de produits

– Effectuer le sell-in et gérer les réassorts

– Optimiser la visibilité de la marque en linéaire et la qualité d’exposition des produits

– Négocier les mises en avant, implanter des supports PLV et valoriser les opérations promotionnelles en cours

– Relayer les accords auprès de la distribution dans le parfait respect de la politique commerciale et tarifaire

– Assurer une formation continue et la parfaite circulation des informations auprès des clients (respect positionnement, info concurrence, etc.)

– Soutenir les points de vente sur des actions de conseil, de SAV…

– Rendre compte de vos activités et des informations relevées sur le terrain auprès de votre supérieur hiérarchique

– Adopter une « casquette » d’ambassadeur de la marque (tant au niveau de l’image que de l’attitude) sur tous les points de ventes visités

– Les départements concernés : 11/12/13/30/34/48/66/84

PROFIL RECHERCHÉ

Vous avez un bac + 2 en commerce, une expérience impérative de plus de 2 ans en tant que commercial B to B. Votre fort tempérament commercial, votre enthousiasme, et votre goût du challenge vont vraiment faire la différence. Si vous vous reconnaissez, n’hésitez pas et postulez !

NB: * Langue(s) exigée(s) : français anglais

