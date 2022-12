Offre de Stage : Junior Project Manager – SPORTFIVE

Missions

En collaboration quotidienne avec l’ensemble des équipes (Directeurs de clientèle, Responsables de clientèle, Chefs de projet, stagiaires/alternants), et sous la supervision d’un chef de projet, vos missions seront les suivantes :

• Réponse à des appels d’offres : élaboration de la stratégie, définition du concept et coordination du document rendu

• Imaginer et concevoir des plans d’activations répondant aux besoins stratégiques des marques

• Sourcing des prestataires

• Obtention de devis auprès de ces derniers, sélection et négociation des tarifs.

Profil

De formation Bac +4/5 École de Commerce ou équivalent universitaire, vous avez un fort intérêt pour le sport business ainsi que des affinités sur les sujets liés au conseil et la stratégie, le digital et/ou l’événementiel. Une première expérience est un plus.

QUALITES RECHERCHEES :

• Grande capacité d’analyse et de synthèse

• Capacité à construire des argumentaires pertinents et à comprendre les besoins des annonceurs et des clients

• Proactif, dynamique, volontaire et autonome

• Capacité à mener des projets avec rigueur et à les prioriser

COMPETENCES REQUISES :

• Anglais indispensable

• Excellente maitrise du Pack Office

Stage conventionné de 6 mois

Date de début : Janvier 2023

Contact : alexandra.renard@sportfive.com