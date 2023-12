Offre de Stage : Merchandising – Paris FC

POSTE A POURVOIR- REF : Stage Merchandising (2024)

L’entreprise

Le Paris FC est une société commerciale ayant pour objet social la gestion des activités sportives professionnelles du Paris FC et des activités commerciales afférentes. Le Paris FC a en charge l’exploitation, la gestion et l’animation d’un club de football indépendant évoluant dans le cadre de diverses compétitions nationales de haut niveau. Le Paris FC évolue en Ligue 2 pour l’équipe professionnelle et en Division 1 pour l’équipe féminine. Le Paris FC possède également un centre de formation agréé performant qui place ses équipes aux plus hauts échelons nationaux. Le club est en pleine expansion et c’est dans ce contexte de développement que le Paris FC recherche un stagiaire pour assister son pôle « B2C » et plus précisément son service « Merchandising ».

Poste basé au Groupe ADP – Centre d’entraînement Paris FC à Orly dans le 94. Déplacements à prévoir les jours de match (principalement les samedis) au Stade Charléty (13e arrondissement).

Durée du stage : 6 mois. A pourvoir début janvier (janvier-juin).

Convention de stage à plein temps en entreprise uniquement. Les candidatures d’alternance ne seront pas prises en compte.

Descriptif du poste :

Le stagiaire merchandising assistera le pôle B2C dans les missions suivantes :

• Création des fiches produits et remise en forme sur la boutique en ligne du Paris FC ;

• Etiquetage et envoi des colis de la boutique en ligne du Paris FC ;

• Flocage des commandes grand public, partenaires et joueurs/joueuses du Paris FC ;

• Réception et suivi des stocks ;

• Prise de commande des produits et lien continu avec le fournisseur ;

• Mise en place et gestion de la boutique jour de match ;

• Gestion du SAV Merchandising (demandes d’informations, retours produits, remboursements) ;

• Suivi des données chiffrées de ventes ;

• Développement de la marque blanche Paris FC

• Assistance au développement et opérations Merchandising (référencement, temps forts marketing…).

Profil du candidat :

– De formation Bachelor, vous avez idéalement une première expérience du commerce terrain et/ou e commerce (stage, job étudiant)

– Intéressé/e par le monde du merchandising sportif

– Dynamique, méthodique, rigoureux, proactif et réactif

– Disponibilité les week-ends (3 samedi par mois en moyenne)

Compétences requises :

– Maîtrise des outils bureautiques et informatiques (pack Office Microsoft, Excel, Outlook et PowerPoint principalement)

– Maîtrise de l’anglais (niveau B2)

– Permis B requis.

– La maîtrise de Prestashop est un plus.

Contact : Envoyez un mail à recrutement@parisfc.fr en précisant la référence du poste (Stage merchandising 2024)