300 étudiants de l’école Sports Management School (SMS) recrutés par Wetix pour opérer la billetterie du plus grand évènement sportif mondial en 2024

Dans le cadre de l’événement sportif planétaire se déroulant à Paris en 2024, la Sports Management School et 300 de ses élèves ont été retenus pour participer à la gestion billetterie de l’événement.

Les étudiants seront amenés à collaborer en tant qu’opérateurs de billetterie pour accueillir les millions de spectateurs tout au long de la compétition. À l’aube de cet événement, la SMS offre à ses étudiants une chance unique d’y participer !

Visiter le site de l’école : www.sportsmanagementschool.fr

LE PROGRAMME EN 4 ACTIONS PHARES

Accompagnement pédagogique : 6 modules d’1h30 dispensés par un intervenant de Wetix auprès des étudiants de la Sports Management School (SMS) sur des thèmes relatifs à la billetterie.

+ 1 cas pratique ou thème de mémoire à superviser

Formation spécifique dispensée sur site avant la mission par les responsables billetterie à Paris en 2024

Prise de poste à J-7 ou J-1 avant les premières épreuves en fonction du poste et du site affecté

Sur place : postes en tribunes, aux portes ou aux points billetterie

Le petit + : engagement d’un étudiant en alternance chez Wetix pendant 1 an depuis la rentrée 2023 sur un poste de suivi de projet !

Enfin, un séminaire dédié à tous les étudiants de la SMS sera organisé par les MBA 2 – Spécialité marketing et événementiel. Ces derniers vont travailler sur l’organisation d’une semaine olympique avec l’accueil des étudiants de Lausanne, des visites de sites, des conférences et activités sportives.

« Les étudiants de la SMS pourront dire : « j’y étais ! »

Le mot de David Mignot, Directeur Académique au sein de l’école SMS.

» La signature du partenariat avec Wetix est une opportunité majeure d’intégration de la Sports Management School et des étudiants dans l’univers des Grands Evénements Sportifs Internationaux (GESI).

Hormis la présence de nos étudiants lors de la plus grande rencontre sportive du monde, ils pourront également profiter de l’expérience de Wetix lors d’un contenu de formation novateur, profiter de la semaine olympique organisée par les étudiants de MBA 2 mais surtout vivre une expérience unique et hors du commun. Les étudiants de la SMS pourront dire : « j’y étais ! » Merci aux équipes de Wetix pour leur confiance. »

« Pour la première fois dans l’histoire de cet événement, des forces vives en devenir vont pouvoir être mobilisées sur une phase opérationnelle. »

Le mot de Rémi Leonetti – CEO Wetix

« Pour la première fois dans l’histoire de cet événement, des forces vives en devenir vont pouvoir être mobilisées sur une phase opérationnelle. C’est une fierté et une grande source de motivation de travailler aux côtés de SMS afin de permettre à 300 de leurs étudiants d’opérer l’accueil des porteurs des 13 millions de billets, sur plus de 1000 sessions. Nous sommes sereins et en même temps pleinement engagés à leurs côtés pour donner aux étudiants les clés de réussite afin de participer à ce qui sera une fierté Nationale aux yeux du monde. »

Wetix en chiffres :

70 collaborateurs dont 20 dédiés à 100% au projet 2024

18/20 : Gestion de la billetterie des 18/20 plus grands événements internationaux en France depuis 2001

160 sites billetterie d’événements en exploitation

9 millions de billets vendus à travers les plateformes web billetterie

La Sports Management School en chiffres :

+ de 1 000 anciens élèves partout dans le monde

+ de 750 étudiants inscrits à travers le monde

+ de 400 partenaires commerciaux à travers le monde

93% des diplômés travaillent dans l’industrie du sport

72% des étudiants trouvent un emploi avant d’obtenir leur diplôme

+ de 70 membres du corps enseignant sont fortement impliqués dans la recherche et l’enseignement

14% des jeunes diplômés de SMS sont entrepreneurs

5 campus : Paris, Lausanne, Barcelone, Rabat, Rome et Le Caire