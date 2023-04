Offre de Stage : Servicing Look&Feel – Keneo

Keneo est à la recherche de son(sa) futur(e) stagiaire pour sa BU Servicing – Look&Feel.

Structuré autour de 4 expertises métiers (consulting, event, servicing et brand expérience), et d’un pôle créatif transversal, Keneo est une agence spécialiste du sport qui redéfinit la façon dont le mouvement sportif, les marques, les Fédérations, les Ligues et les clubs existent auprès de leurs communautés.

Notre équipe Servicing propose une offre complète de conseils et de services pour le compte des marques investies dans le sport, des grands événements sportifs, des détenteurs de droits et des organisations sportives.

Forte d’une expertise acquise au contact des organisations les plus influentes en France (Fédération Française de Football, Ligue Nationale de Rugby, Rugby World Cup, etc.), notre équipe Servicing accompagne les différents acteurs du milieu sportif de la définition à la mise en œuvre opérationnelle de leurs stratégies Servicing.

MISSIONS

Dans une structure à taille humaine et des locaux agréables situés au cœur de Paris, vous assisterez les chefs de projets dans le suivi des actions de branding, visibilité des partenaires et signalétique sur événements. Cette mission concernera également le suivi des opérations de Relations Publiques et d’expériences spectateurs.

• Rédaction et préparation des livrables pour assurer la mise en œuvre des droits marketing sur les événements et dans les enceintes sportives : compte-rendu, recommandations, cahiers des charges et débriefs.

• Piloter des dossiers clients de la phase de brief jusqu’à la livraison opérationnelle : repérage, recommandation, budget, graphisme, planning et logistique, coordination opérationnelle sur les événements.

• Des déplacements sur des événements sportifs sont à prévoir en France et à l’étranger.

PROFIL RECHERCHÉ

Formation BAC +4/5 grande école ou universitaire

• Intéressé(e) par les domaines marketing et de la production événementielle

• Rigoureux(se), proactif(ve), capacité d’adaptation et autonomie

• Excellente maîtrise de la communication à l’oral et à l’écrit

• Très bonne maîtrise de l’ensemble des outils bureautiques suivants : Word, Excel et Powerpoint

• Bonne maitrise de l’anglais serait un réel atout pour le ou la candidat(e)

INFORMATIONS PRATIQUES

Stage basé à Paris pour une durée de 6 mois à temps plein à partir de juillet 2023

@ postulez : envoyer un CV et une lettre de motivation à olivier.budan@keneo.com et mathieu.ammeux@keneo.com