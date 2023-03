Running – Le détail des primes versées aux coureurs du Schneider Electric Marathon de Paris 2023

Si le Marathon de Paris reste un évènement populaire grand public avec plus de 50 000 participants, la course est aussi une épreuve de haut niveau à laquelle de nombreux coureurs professionnels participent.

Pour cette édition 2023, les coureurs Kenyans Elisha Rotich et Hillary Kisambu et les Éthiopiens Deso Gelmisa, Guye Adola, Adeledelew Mamo et Abeje Ayana seront les grands favoris du Schneider Electric Marathon de Paris 2023. Ce dimanche 2 avril, les coureurs français emmenés par Morhad Amdouni seront à la chasse au minima pour les JO de Paris 2024.

Dans la course féminine, lancée 14m51s’ avant celle des hommes pour pimenter le finish (l’écart entre les deux départs est défini en fonction des records féminin et masculin des athlètes engagés), la victoire finale devrait se jouer entre Etagegne Woldu, Ruth Chebitok, Yeshi Chekole ou encore Helah Kiprop.

30 000€ de primes pour le vainqueur du Marathon de Paris 2023

Concernant le prize money, le vainqueur de l’épreuve chez les hommes empochera la même somme que chez les femmes, à savoir 30 000 euros.

Notons que pour rendre le final attrayant, le départ de la course féminine est donné quelques minutes plus tôt que la course des hommes depuis l’édition 2018. Un bonus de 5 000€ est ainsi offert au premier qui franchira la ligne d’arrivée, homme ou femme.

Un autre bonus de 5 000€ sera également offert au vainqueur en cas de nouveau record du Marathon de Paris. Chez les femmes, le record est détenue par Judith Jeptum avec 2h19’48’’ (2022). Chez les hommes, le record est détenu par Elisha Rotich (KEN) en 2h04’21’’ (2021).

Le détail des primes du Marathon de Paris 2023 (hommes et femmes)

Vainqueur : 30 000€

2e : 22 000€

3e : 15 000€

4e : 10 000€

5e : 6 000€

6e : 4 000€

7e : 3 000€

8e : 2 000€

9e : 1 500€

10e : 1 500€

11e : 1 000€

12e : 1 000€