Offre Emploi : Adjoint/ référent technologies site – Fédération Française de Tennis

La Fédération française de tennis (FFT), fédération sportive agréée, conformément à la législation en vigueur et à ses statuts, organise et gère les activités du tennis professionnel français. Elle est chargée par délégation ministérielle de promouvoir, d’organiser et de développer le tennis en France, de réunir et de soutenir les clubs affiliés, et de coordonner leurs activités. Elle est également organisatrice de grands tournois internationaux comme Roland Garros ou le Rolex Paris Masters. Enfin elle assure la représentation de la France par l’engagement des équipes de France dans des manifestations internationales comme la Coupe Davis, la Billie Jean King Cup ou les Jeux olympiques et paralympiques.

La FFT va accompagner l’organisation de l’Evénement sportif majeur de l’été 2024, et dans ce contexte elle recrute un/une adjoint/e au Référent Technologies site.

La FFT s’engage en faveur de la diversité, toutes nos offres de postes sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Poste

Le/l’adjoint/e au Référent Technologies site, ou Deputy Venue Technology Manager (DVTM), évolue au sein du Pôle Système d’Information & Numérique (PSIN). Il/elle intervient activement sur la planification, l’organisation et la livraison du grand Evénement 2024, ainsi que des événements associés, sur le site de Roland-Garros. Il/elle est rattaché/e au Venue Technology Manager (VTM).

► Lors des phases de conception et planification, en étroite collaboration avec l’Organisateur et le VTM, il/elle s’assure du bon dimensionnement et prévoit l’installation et l’exploitation des services technologiques, avec les équipes en place de la FFT, notamment, le Venue Information Technology Manager (VITM) responsable des « Infrastructures, Opérations et Support » et le Venue AV Manager responsable des infrastructures « Audio & Vidéo », sur les sujets suivants :

Les infrastructures LAN (cuivre et fibre).

Les terminaux mobiles tels que téléphones ou talkies-walkies.

La connectivité Wi-Fi Grand Public.

Les équipements informatiques et reprographiques.

Les écrans géants vidéo et les projecteurs.

Les systèmes de sonorisation déployés dans les bâtiments, sur les zones de jeu, et les allées Grand Public.

► Durant les opérations, le/la DVTM est responsable adjoint de l’équipe technologie sur le site de compétition. Il/elle est le point de contact pour tout incident ou demande technologique des équipes sur site en coordonnant sa propre équipe, les personnels de l’Organisateurs et ses partenaires, qui délivrent les services technologiques sur site.

► Lors de toutes ces phases, le/la DVTM est une des interfaces privilégiées pour les équipes : Gestion du site (VEM), Infrastructure et design (VNI), Broadcast et Presse (BRS / PRS), Energie (NRG), Logistique (LOG), Sport et Présentation sportive (SPT / SPP).

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

Les technologies déployées sur le site de Roland-Garros sont critiques pour la réussite du grand Evénement. Le/la DVTM en aura la responsabilité sur le périmètre du site de Roland-Garros. Ses responsabilités principales sont les suivantes :

1/ Organiser les opérations :

Identifier et suivre les tâches pour tenir les jalons principaux attendus par le CIO et ses partenaires.

Organiser le reporting de l’avancement des projets de l’équipe.

Représenter l’équipe au sein des organes de gouvernances, synthétiser et communiquer sur les informations structurantes.

Intégrer les nouveaux arrivants dans son équipe (Responsables IT et AV et leurs adjoints, PMO, autres fonctions) et accompagner leur formation.

Analyser et remonter les risques opérationnels et budgétaires.

2/ Superviser les engagements :

Trouver avec les VITM des opportunités d’optimisation de déploiement ou d’usage des technologies sur site.

Adapter avec le référent de PARIS 2024 les matrices de responsabilités entre ses équipes et les équipes des partenaires afin d’assurer l’efficience de l’organisation opérationnelle.

Proposer et prioriser les actions en respectant la vision et les impératifs de PARIS 2024.

3 /Piloter l’activité de conception et planification du Site :

La réalisation de l’audit du site et de tous les espaces rattachés.

La conception des modèles opératoires adaptés aux options de sous-traitance disponibles.

Le dimensionnement des espaces et des services de technologies dans le périmètre du site.

La préparation, le déploiement et la gestion opérationnelle de tous les systèmes et composants technologiques nécessaires pour toutes les phases opérationnelles des Jeux (événements tests, répétitions, simulations, etc…).

4/ Piloter les opérations sur site :

Participer à tous les évènements qui concernent le site : Tests, Répétition technologique, Jeux.

Assurer, pendant les jours de compétition olympique et paralympique, la garantie du fonctionnement optimal des infrastructures et des solutions déployées sur les sites.

Assurer la bonne coordination des équipes IOT / AV sur site, ainsi que la coordination des parties prenantes impliquées dans la livraison des services technologiques.

Superviser avec le VTM et les VITM les incidents sur site et assurer leur gestion avec différentes priorités, en respectant les SLA décrits par Paris 2024.

Veiller à la restitution en bon état du site en collaboration avec Paris 2024 et ses partenaires

Profil

Compétences nécessaires :

Une personne qui a déjà une expérience professionnelle événementielle dans le domaine du Sport et/ou autres évènements liés à un site opérationnel (festival, exposition, congrès, …)

Il/elle devra avoir une expérience dans le management au sein d’une Direction des Systèmes d’Information.

Il/elle devra avoir des compétences avancées dans le domaine des Systèmes d’Information et en particulier dans les thématiques réseaux, télécoms et infrastructure IT.

Il /elle devra avoir une expérience réussie en gestion de projets ou de programmes (PMO)

Il/elle devra avoir un sens du détail pour assurer le niveau de qualité attendu pour le grand Evénement 2024.

Il/elle doit faire preuve d’un bon esprit d’analyse pour comprendre les impacts des décisions prises sur les parties prenantes, et d’une aptitude à synthétiser pour faire un reporting concis et précis.

Afin de garantir la bonne coordination du projet, il/elle doit diffuser un esprit d’équipe et d’entraide au sein de l’équipes technologie sur site.

Une expérience de gestion des situations de crise et des périodes de forte charge sera un atout.

Une bonne connaissance des sports (Tennis, Tennis fauteuil, Boxe) aideront le/la candidate à comprendre les enjeux liés ce site et les attentes de la FFT.

Un très bon niveau d’anglais et un bon niveau intermédiaire (B2) de français sont attendus pour pouvoir diriger l’équipe sur site, ainsi que les parties-prenantes technologiques et les fonctions opérationnelles de l’Organisateur.

Qualités requises :

Polyvalence, flexibilité et adaptabilité

Rigueur, sens de l’organisation et de l’anticipation

Esprit d’équipe et dynamisme

Gestion du stress, réactivité et diplomatie

Qualités rédactionnelles et relationnelles

CONTACT : recrutement@fft.fr