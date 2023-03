Tennis – La marque de biscuits apéro « Papa Chiche » nous dresse le premier bilan de sa campagne promotionnelle avec Benoit Paire

Il y a quelques semaines, la jeune marque de biscuits apéro « Papa Chiche » lançait une campagne de communication originale autour de Benoit Paire.

Une prise de parole drôle et décalée qui a évidemment attiré la lumière sur la gamme à base de farine de pois chiche lancée par Jérémy Bodin et Paul Asseline .

« Le premier bilan que nous faisons sur cette campagne est très positif » nous explique Paul Asseline, co-fondateur de Papa Chiche. « Le Teaser de la série a été vue 300 000 fois sur Instagram et a généré près de 10 000 likes ».

« La campagne nous a permis de gagner en notoriété très rapidement »

Aujourd’hui, la marque lancée il y a quelques mois rassemble plus de 3 000 followers sur Insta. « La campagne nous a permis de gagner en notoriété très rapidement via beaucoup d’articles à notre sujet et même un relais TV sur C8 dans l’émission « William à midi ». Les retours des gens sont assez incroyables car beaucoup pensent à tort que nous sommes une marque plus ancienne que les quelques mois que nous revendiquons seulement. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PAPA Chiche (@_papachiche)

« Beaucoup pensent à tort que nous sommes une marque plus ancienne »

« Dans nos relations avec les distributeurs, c’est un excellent moyen de prouver la capacité à créer un marketing puissant autour de PAPA chiche via un exemple concret de ce que nous sommes capables de faire ».

Bientôt d’autres sportifs mis en scène ?

Cette collaboration avec Benoit Paire donnera-t-elle naissance à d’autres collaborations dans l’univers du sport dans les semaines et mois à venir ? « Ca nous a effectivement permis de nous rapprocher d’autres sportifs pour d’autres campagnes dans les mois à venir et ainsi ancrer notre positionnement sur une marque saine qui convient aux sportifs de tous niveaux » ajoute Paul Asseline. Reste à savoir qui sera le prochain(e) a être mis en scène par Papa Chiche, que ce soit pour une web-série ou pour sa pastille vidéo « Chiche ou Papa Chiche » (réaliser un défi ou manger des « bichcuits).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PAPA Chiche (@_papachiche)

Papa Chiche – Benoit Paire : les 6 épisodes la web-série

Vous avez raté un épisode de la web-série des « tennismen anonymes » avec Benoit Paire ? Séance de rattrapage ci-dessous avec l’intégralité de la saison 1. Sortez le pop corn les Papa Chiche !

Episode 1 – Les présentations

Episode 2 – La projection

Episode 3 – Le test de confiance

Episode 4 – L’objet

Episode 5 – L’arbitre

Episode 6 – Entre deux sets