Offre Emploi : Business Manager CSE – Olympique Lyonnais

Envie de rejoindre un Groupe unique et visionnaire ?

Grâce à son modèle économique mixant football et activités de spectacles et de divertissement, l’Olympique Lyonnais se démarque dans le paysage français des groupes sportifs et évènementiels.

Propriétaire de notre Stade, nous avons à cœur de répondre aux enjeux environnementaux tout en étant un acteur responsable et engagé dans la vie locale.

Notre dynamisme, incarné par nos équipes masculine et féminine, nous incite à innover sans cesse notamment par le développement de projets d’envergures tels que la LDLC Arena.

Aujourd’hui, notre grande famille aux couleurs rouge et bleu recherche un Business Manager CSE (H/F).

Rattaché(e) à la Direction Business, au sein du service Billetterie BtoB, vous occuperez un poste riche mêlant le management du pôle CSE et le développement commercial tant sur la prospection de nouveaux clients que sur la fidélisation et le développement de votre portefeuille existant.

Vos principaux objectifs ? en véritable leader, vous accompagnerez le pôle CSE dans la commercialisation des différents produits de billetterie (OL et autres événements) auprès des comités sociaux et économiques, des groupes, des clubs sportifs.

En votre qualité de manager, vous assurerez la gestion d’équipe, suivrez l’activité et le développement des performances du pôle et animerez la stratégie commerciale en lien avec votre direction.

Commercial dans l’âme, vous prospecterez les nouveaux clients tant via les réseaux que sur le terrain et vous établirez des relations profitables et durables avec vos clients existants.

La qualification de fichiers est un jeu d’enfant et les outils CRM n’ont plus de secret pour vous !

Ce poste très complet vous demandera de mettre en application tant vos compétences commerciales que vos qualités managériales.

Justifiant d’une expérience commerciale d’au moins 5 ans dans le domaine des CSE/Groupes et Collectivités, vous savez gérer une équipe, et vous maitrisez tant la prospection et la relation client que les outils de pilotage des activités commerciales.

Votre dynamisme, votre sens de l’organisation, et votre gout prononcé pour le terrain contribueront à votre réussite et celle de l’équipe !

Si vous n’êtes toujours pas convaincu(e), et parce que tout peut se jouer dans le temps additionnel, voici quelques avantages que l’Olympique Lyonnais propose :

Une vraie qualité de vie au travail, au cœur de notre politique RH (partenariat avec une salle de sport à proximité des bureaux, nombreux évènements conviviaux organisés tout au long de l’année, conciergerie d’entreprise) ;

Un accord télétravail ;

Une bonne mutuelle pour prendre soin de vous et de votre famille ;

Des tickets restaurants ;

De belles réductions chez les partenaires du club ;

Un CSE proposant un grand nombre d’avantages ;

Un parcours d’intégration unique ;

La possibilité de s’impliquer dans des actions sociales et solidaires.

Convaincu(e) ? N’hésitez plus, rejoignez-nous !

