Offre Emploi (CDI) : Assistant.e de communication avec dominance graphisme – Montpellier Handball

Description du poste

Dans le cadre de son développement, le Montpellier Handball souhaite renforcer son équipe de communication en intégrant :

Un.e Assistant.e de communication avec dominance graphisme

Directement rattaché.e au Responsable Communication évènementiel vous aurez pour mission principale de participer à la création de supports de communication et l’animation des outils web (réseaux sociaux et sites web) pour l’ensemble de nos services opérationnels ainsi que les filiales du Montpellier Handball.

Vous participez à la mise en œuvre de la stratégie de communication et des opérations dans le respect de l’image du Montpellier Handball.

Pour cela, vos missions essentielles seront les suivantes :

Développer l’image du Montpellier Handball

Définir et cerner les besoins de création graphique

Réaliser des esquisses, des maquettes qui répondent aux attentes exprimées en faisant appel aux outils de DAO/PAO appropriés (outils communication print et digitaux ; voir webdesign)

Prendre part au suivi des étapes de fabrication

Veiller au respect du cahier des charges qualité mise en place par l’entreprise

Animer le site internet et les réseaux sociaux

Assurer le Community Management et développer la marque employeur.

Veille presse professionnelle

Gérer et suivre le site web et animation des réseaux sociaux.

Gestion des e-mailing et mailing, newsletters

Gestion des banques photos et vidéos (production par les prestataires du club ou les instances nationales et européennes)

Profil recherché

De formation supérieure en graphisme/communication vous disposer d’une aisance relationnelle et rédactionnelle.

Vous révélez une première expérience acquise idéalement dans un environnement sportif.

Organisé.e et rigoureux.se vous possédez de réelles qualités rédactionnelles et un sens du contact avéré.

Votre appétence au graphisme et votre maîtrise des outils bureautiques vous permettront d’être rapidement opérationnel sur ce poste.

La maîtrise des outils PAO et de logiciels de retouche d’image est indispensable (Photoshop, InDesign…). La connaissance voire la maitrise d’outils de montage vidéo et/ou motion design (Première, After Effect…) peut être un plus.

Vous parlez Anglais de manière fluide et courante.

Vous êtes orienté business, possédez un excellent relationnel et d’une bonne humeur constante

Poste CDI, temps plein basé à Montpellier

Prise de poste début Mars 2022.

Rémunération : Selon profit et expérience + avantages

(Tickets restaurant, mutuelle, contrat d’intéressement)

Etes-vous prêt.e à mettre votre expérience et vos compétences au service du rayonnement de cette grande famille qu’est le Montpellier Handball ?

Rejoignez l’équipe !

Pour postuler, rendez-vous ici