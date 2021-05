Offre Emploi (CDI) : Community Manager, Chef de Projet – WEB Stratégies

WEB Stratégies est une agence conseil en marketing interactif : elle conseille et accompagne ses clients dans leurs stratégies web, de la conception de sites à l’animation de ceux-ci tout au long de l’année.

WEB Stratégies s’occupe de plusieurs sites web et de comptes sociaux à l’année, principalement dans le domaine du sport et de la banque / assurance, pour lesquels il s’agit de s’occuper de l’animation, de la gestion de la communauté, de la rédaction d’articles, du référencement, de la maintenance, etc.

MISSION

Animer et fédérer des communautés, notamment sportives, via les comptes et pages de nos clients sur les réseaux sociaux, notamment dans le domaine des sports d’hiver et des sports olympiques,

Animer et fédérer une communauté B2B sur LinkedIn

Gérer des projets web / social media en autonomie (planning, budget, gestion des développeurs / prestataires, etc.)

Contact commercial et opérationnel avec les clients

Valoriser les retombées d’opérations web au travers de reportings destinés aux clients,

Envisager des concepts d’activations digitales permettant de répondre aux attentes de nos clients.

PROFIL RECHERCHÉ

Doté(e) d’une bonne culture web et social media, vous vous informez régulièrement des actualités du secteur

Vous pratiquez les sports d’hiver ou êtes suffisamment à l’aise dans ce domaine pour animer une communauté d’experts,

Aussi à l’aise en rédaction d’articles pour le web qu’en 280 caractères, la langue française n’a aucun secret pour vous

Autonome et réactif(ve), vous maitrisez la création de contenus web et leurs interfaces (WordPress, Facebook, Twitter, LinkedIn)

Instagram n’est pas votre seul outil de retouche photo et vous maîtrisez les bases de Photoshop,

Jamais à court d’idées, on trouve aussi la prise d’initiative et la rigueur dans votre panel de compétences

Et si vous aimez le sport en général, ça tombe bien, nous aussi… Et on recherche toujours des joueurs pour notre équipe de futsal, de basket ou de babyfoot et des partenaires de running.

COMMENT NOUS CONVAINCRE

Pas besoin de lettre de motivation, envoyez-nous votre plus beau CV et surtout un mail nous expliquant pourquoi vous souhaitez venir travailler chez nous, et pourquoi on devrait vous choisir, avec des vrais mots à vous, histoire de faire connaissance (et pas une lettre de motivation classique svp…). Si nous sommes séduits, vous serez recontacté(e) rapidement pour un entretien.

Adresse de contact : litzler[at]webstrategies.fr

référence WS/G60

PRINCIPALES RÉFÉRENCES :

Esprit Glisse Caisse d’Epargne, Ecureuil Vie, Voile Banque Populaire, Equipe cycliste Cofidis, Running-Club.fr, Caisse d’Epargne, Esprit Handball, Esprit Basket, Groupama, L’Oréal, HTC, Fédération Française de Hockey sur Glace, Pampers, American Express…