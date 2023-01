Offre Emploi : Chargé de Développement Partenariats – Ligue de Football Professionnel

La Direction des Partenariats et du Réseau International de la filiale commerciale de la LFP recherche un(e) Chargé de Développement Partenariats en CDI.

La Filiale LFP 1 est la filiale commerciale de la LFP en charge de maximiser tous les revenus générés par les compétitions organisées par la LFP (Ligue 1 Uber Eats, Ligue 2 BKT, e-Ligue 1 Uber Eats, Trophée des Champions) : droits audiovisuels domestiques, droits audiovisuels internationaux, droits sponsoring et licensing et droits digitaux (NFT, Metaverse…). Elle en assure aussi la promotion en France et à l’international.

La Direction des Partenariats et du Réseau International est en charge du développement des revenus sponsoring & licensing en France et à l’international.

Missions :

Le (La) Chargé(e) de Développement Partenariats aura pour mission d’accompagner le Responsable Développement Partenariats, auquel il (elle) sera attaché(e), dans la prospection et la signature de nouveaux partenaires des compétitions organisées par la LFP.

Ses missions seront les suivantes :

Comprendre et maîtriser l’ensemble des droits à commercialiser issus des compétitions et événements organisés par la LFP et sa filiale ;

Effectuer de la prospection commerciale sur des secteurs et auprès de marques identifiées en collaboration avec le pôle Marketing de l’Offre et Business Performance ;

Développer des relations privilégiées avec les interlocuteurs clés des prospects ;

Comprendre les enjeux et objectifs des marques afin d’apporter les meilleures réponses possibles en collaboration avec le pôle Marketing de l’Offre et Business Performance ;

Négocier les contreparties marketing et financières avec le prospect ;

Contractualiser pour transformer le prospect en client en s’appuyant sur les équipes juridiques de la filiale de la LFP ;

Développer un réseau de licenciés à forte valeur ajoutée en termes financier et/ou de développement de la marque Ligue 1 Uber Eats et des compétitions, notamment esport.

Compétences requises :

Formation : Bac+ 4/5 École de Commerce ou équivalence universitaire ;

3-4 années d’expérience dans le domaine commercial et/ou le marketing sportif ;

Capacité à convaincre et à influencer ses interlocuteurs ;

Compréhension des enjeux marketing des marques et maîtrise des outils digitaux et de communication ;

Capacité d’analyse et de synthèse ;

Parfaite maîtrise de l’anglais.

Qualités :

Résilience et capacité à s’inscrire dans des cycles de vente longs ;

Sens du résultat ;

Investi(e), autonome, prise d’initiative et force de proposition ;

Curieux et intérêt pour la presse économique ;

Capacité à travailler en équipe ;

Connaissance du milieu du sport et des enjeux économiques.

Conditions :

CDI ;

Forfait jours ;

Fonction nécessitant des déplacements en France (pris en charge par la Filiale LFP 1).

