Nomination – Mathias Barbera nouveau Directeur Communication et Marketing de l’ESTAC

Il y a quelques semaines, l’ESTAC a officialisé la nomination de Mathias Barbera en tant que Directeur Communication et Marketing.

« Je suis très heureux d’œuvrer aux côtés d’Aymeric Magne et de la team ESTAC pour contribuer au développement de la notoriété et de la réputation du Club. Une structure dynamique à dimension humaine, au cœur d’un terroir unique La Champagne, dans lequel nous allons agir au quotidien pour grandir et innover » nous précise Mathias Barbera. « Membre du City Football Group, Troyes se développe et s’est notamment renforcé en interne avec les récentes arrivées de collègues expérimentés comme Sarah Palluel ou Aurélien Hiriart – Urruty »

Par le passé, Mathias Barbera a exercé au sein de nombreuses organisations sportives comme le PSG, la FIA, la LNH ou encore chez Coca-Cola et Gravity Media plus récemment.

