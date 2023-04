Offre Emploi : Chargé de projet transport et hébergement – Amaury Sport Organisation (A.S.O.)

CHARGÉ DE PROJET TRANSPORT ET HÉBERGEMENT H/F

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

Amaury Sport Organisation est une entreprise créatrice et organisatrice d’événements sportifs internationaux de premier plan. Spécialisée dans le « hors-stade », elle possède en interne la maîtrise de l’ensemble des métiers liés à l’organisation, à la médiatisation et à la commercialisation de compétitions sportives.

A.S.O. organise 240 jours de compétition par an pour 90 événements dans 25 pays.

Elle est présente dans 5 univers sportifs avec notamment en cyclisme le Tour de France, en rallye raid le Dakar, en voile le Tour Voile, dans les épreuves grand public le Schneider Electric Marathon de Paris et en golf le Lacoste Ladies Open de France.

Amaury Sport Organisation est une filiale du Groupe Amaury, groupe de médias et de sport propriétaire de L’Équipe.

DESCRIPTION DE LA MISSION

Assurer la mise en œuvre du dispositif logistique en matière d’hébergement, de transport et de visa dans le cadre des épreuves sportives organisées par A.S.O., et plus particulièrement une série internationale de tournois s’étalant jusqu’Août 2024.

Missions :

Gestion des hébergements :

Collecter les besoins en hébergement pour les acteurs des « tournois » (personnel d’organisation, juges-arbitres, prestataires, …)

Participer à l’élaboration du cahier des charges en fonction des besoins et budgets par tournoi

Rechercher, négocier et réserver les chambres d’hôtel

Assurer la gestion de la logistique hébergement (informer les hôteliers, émettre les vouchers, etc.)

Dans le cadre de certains tournois désignées par le Responsable de service, assurer la coordination du service Hébergement sur le terrain

Gestion des transports :

Collecter les besoins en transport pour les acteurs des « tournois »

Rechercher, négocier et réserver les vols/trains en fonction des besoins et budgets par tournoi

Assurer le suivi des réservations (émission des billets, gestion des modifications, etc.)

Dans le cadre de certains tournois désignées par le Responsable de service, coordonner le transport sur terrain des acteurs des « tournois »

Gestion des visas :

Collecter les besoins de visas de la part des acteurs des « tournois »

Être en contact avec les autorités des pays organisateurs pour la bonne émission des visas (rédaction de lettres d’invitation quand nécessaire, documentation sur les procédures à suivre, …etc.)

Assurer le bon suivi des visas

Coordination d’agence de visa pour faciliter les procédures de visa

Gestion administrative :

Réception et vérification des factures fournisseurs avant validation par le Responsable de service

Suivi des dépenses.

Rédaction de documents d’information divers

Organisation de réunions de suivi

Autres :

Soutien occasionnel sur d’autres évènements A.S.O. pour la gestion des hébergements et transports des acteurs impliqués

DESCRIPTION DU PROFIL

Formation supérieure de niveau BAC + 4/5.

Expérience professionnelle souhaitée idéalement dans la logistique événementielle et notamment la gestion d’hébergements et transports.

Anglais courant obligatoire. La maitrise de l’Espagnol serait un plus.

Rigueur, organisation, capacité à se fixer des priorités

Dynamisme, sens du service, réactivité, curiosité

Excellent relationnel, goût pour le travail d’équipe, capacité d’adaptation, flexibilité

Maîtrise du Pack Office (en particulier Excel et PowerPoint)

Permis B obligatoire depuis plus de 3 ans

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

NOUS REJOINDRE

Rejoindre A.S.O. c’est :

– Rejoindre le leader reconnu dans l’organisation d’événements sportifs « hors stades »

– Évoluer dans un contexte international dans le « sport business », être au cœur de nos événements sportifs

– Des opportunités de carrières dans des métiers variés : marketing, développement stratégique, développement commercial, relations partenaires, merchandising, communication digitale, production et distribution TV, relations presse, hospitalités, logistique événementielle, organisation sportive, IT, finance, juridique, RH, etc.

– Faire partie d’une équipe passionnée au sein d’une entreprise à taille humaine, avoir un véritable rôle dans notre organisation

– S’approprier les valeurs du sport (engagement, passion, responsabilité, excellence)

– Aimer travailler dans une ambiance jeune et dynamique et vivre de véritables challenges

Contrat : CDD

Durée du contrat : 12 mois

Date de prise de poste : Avril 2023

Localisation : Boulogne – Billancourt

