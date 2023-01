Offre Emploi : Chargé.e évènementiel & performance sociétale – Fédération de Hockey sur gazon

Rejoignez la Fédération de Hockey sur gazon et participer à l’olympiade 2024 !

Le hockey est un sport en plein développement et aux valeurs sportives fortes. La Fédération est ambitieuse et formatrice pour les jeunes talents, et à taille humaine. Vous êtes proche du terrain et entouré d’une équipe dynamique.

La Fédération Française de Hockey est l’instance qui gère les compétitions de hockey sur gazon et en salle, des Equipes de France et le développement de la pratique du Hockey sous toutes ses formes. Sport Olympique depuis 1908, le Hockey aura ses deux collectifs Hommes et Dames aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

CDI – Chargé.e évènementiel & performance sociétale

Description du poste

Évènementiel

– Accompagnement des clubs dans la réalisation d’événements

– Coordination des évènements fédéraux : évènements sportifs, de développement, partenaires, statutaires et en lien avec Paris 2024 et le CNOSF (Semaine Olympique et Paralympique, Journée Olympique)

– Construction budgétaire des évènements : identifier les dépenses et les subventions possibles

– Gestion logistique des évènements : rétroplanning, ressources humaines, matériels, etc.

– Création et suivi des cahiers des charges évènementiels

– Proposer de nouveaux événements : le concept et le modèle financier

Partenariat

– Accompagnement du club de partenaires : suivi contractuel et activations

– Proposer de nouvelles activations en phase avec les évènements et les actions fédérales

– Être l’interface Paris 2024 pour des projets liés aux Jeux Olympiques (billetterie, relai de la flamme)

Performance sociétale

– Pilotage national du projet « Hockey Pour Tous » labellisé IMPACT 2024 en faveur du développement du hockey pour le plus grand nombre et dans les territoires carencés

– Coordination des actions avec les territoires

– Relation avec les partenaires du consortium

– Suivi et évaluation des actions territoriales

– Suivi budgétaire et reporting

– Suivi et déploiement d’une exposition itinérante pour promouvoir l’histoire et les valeurs du hockey.

Qualification et expériences

– Rigueur et fiabilité dans les livrables

– Expérience dans l’évènementiel et la gestion de projet (délais, budget, organisation, procédures, reporting)

– Expérience dans ou pour une organisation sportive

Compétences et qualités requises

– Capacité à s’adapter et proposer des solutions pour les évènements fédéraux et les besoins partenaires

– Aptitude à conduire un projet de développement à l’échelle nationale

– Capacité à travailler en équipe et avoir le sens du client

– Animation de réunions

– Grande Autonomie

– Appétence pour le milieu sportif

– Dynamisme et réactivité

– Bon relationnel

– Rigueur dans le suivi budgétaire

Environnement de travail

– Jours de télétravail possible

– Ticket restaurant

– 50% transports pris en charge

– Localisation Colombes (15min transport Saint Lazare)

Poste à pourvoir au 15 février 2023

Candidatez à l’adresse communication@ffhockey.org