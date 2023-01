Niantic et la NBA lancent le jeu mobile “NBA ALL-WORLD”, le « Pokémon Go » du basket

A l’occasion du NBA Paris Game 2023 disputé hier soir, l’éditeur de jeu vidéo Niantic a présenté en avant-première cette semaine NBA All-World, jeu mobile « free to play » (gratuit mais avec la possibilité de réaliser des achats spécifiques) utilisant la réalité augmentée façon « Pokémon Go ».

Ce jeu sous licence officielle NBA permet aux Gamers de défier et affronter les joueurs actuels de la NBA dans leur quartier, puis les recruter dans leur équipe avant de faire leurs preuves sur le playground. Les joueurs auront la possibilité de personnaliser leurs équipes de basket avec les derniers équipements en date grâce à des articles de marques. Dans le jeu, les joueurs peuvent également discuter avec leurs amis et participer à des tournois 1 contre 1 pour gagner des récompenses exclusives.

“Nous sommes impatients de voir nos fans s’immerger totalement dans NBA All-World en développant des liens plus profonds avec les autres joueurs et la ligue », déclare Matt Holt, responsable des partenariats Merchandising à la NBA. « Grâce à cette collaboration avec Niantic et la NBPA (syndicat des joueurs), ce jeu contribue à étendre le monde de la NBA et sa culture dans pratiquement tous les quartiers du monde. »

L’occasion pour la NBA d’exposer sa marque à un public jeune et connecté.

« Le sport fait partie intégrante de la vie des gens et la NBA occupe une très grande place dans la pop culture. » ajoute John Hanke, fondateur et CEO de Niantic. « Notre version d’un jeu NBA propose un gameplay excitant en 1 contre 1 où vous pouvez affronter les meilleurs sportifs du monde et mesurer l’étendue du phénomène de la NBA via différentes thématiques, qu’il s’agisse de chaussures, de musique ou de mode. Les joueurs devront explorer le monde réel pour découvrir ce que l’univers de la NBA leur réserve. L’exploration est une étape essentielle vers la victoire. »