Offre Emploi : Marketing Manager – Finishers

🤔 FINISHERS…QUÉSACO ?

Faire un choix parmi les milliers de courses de sports outdoor proposées en France et en Europe chaque année n’est pas une mince affaire, encore faut-il les trouver et s’y inscrire. Tu t’en es probablement déjà rendu compte si tu es un pratiquant régulier.

C’est la mission que s’est donnée Finishers : aider tous les coureurs, traileurs, triathlètes ou encore nageurs à participer aux courses qui leur correspondent. À mi-chemin entre un calendrier, un guide touristique et une billetterie événementielle, notre ambition est de devenir le site de référence où aller chercher son prochain défi outdoor.

🤓 C’EST QUOI LE PROGRAMME ?

À la tête du pôle Communication/Marketing, tu interviendras notamment sur le périmètre de missions suivant :

Tu manages le pôle Communication/Marketing : tu fais grandir en savoir faire et savoir-être l’équipe en définissant et en suivant ses objectifs.

Tu es garant(e) du plan annuel de contenu, d’acquisition marketing et de fidélisation clients.

Tu construis la stratégie éditoriale et création des contenus digitaux et print.

Tu pilotes et optimises les leviers d’acquisition (Facebook/Instagram Ads, SEA, affiliation…).

Tu gères les différents partenariats de Finishers (marques, athlètes…).

Tu assures la visibilité de Finishers sur les différents évènements où la marque est présente : courses, salons…

‍

👉 C’EST TOI QU’IL NOUS FAUT

Nous cherchons une personne ultra-motivée partageant nos valeurs, qui souhaite apprendre et qui a envie de se retrousser les manches :

Tu es diplômé(e) d’école de commerce ou équivalent avec idéalement une première expérience sur un poste similaire.

Tu es curieux(se), créatif(ve) et as la capacité de proposer des idées originales et innovantes.

Tu es rigoureux(se), autonome et force de proposition.

Tu es passionné(e) par les nouvelles technologies, le digital et ne manque rien des nouvelles tendances dans ces domaines.

Tu te retrouves dans nos valeurs : humilité, engagement et solidarité.

‍Bonus 🌟 : tu as une bonne connaissance/pratique de la course à pied et des sports d’endurance en général.

‍Bonus 🌟 : tu as une bonne maitrise des différents outils de campagnes d’acquisition (Google Ads, Meta Business Suite…).

‍Bonus 🌟 : tu es à l’aise avec les outils de PAO (Photoshop, Illustrator…).

‍

👋 POURQUOI REJOINDRE L’AVENTURE

Package attractif en fonction du profil

Nous t’offrons un cadre de travail agréable et inspirant dans un secteur vraiment cool !

Tu auras l’occasion de déployer tes talents, développer tes compétences en autonomie et d’exprimer toutes tes bonnes idées.

Nous te garantissons un management pédagogue et bienveillant pour exploser nos objectifs collectifs.

Pour postuler, rendez-vous ici