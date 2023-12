Offre Emploi : Régisseur Technique / Assistant Régisseur Technique Livraison des Sites – Paris 2024

Régisseur Technique / Assistant Régisseur Technique Livraison des Sites (H/F)

Localisation: Saint Denis

Paris 2024, c’est une équipe de plus d’un millier de collaborateurs passionnés qui ensemble, s’apprêtent à offrir au monde entier le plus grand événement jamais organisé en France : Les Jeux Olympiques et Paralympiques.

Être un collaborateur de Paris 2024 c’est partager une aventure humaine unique.

C’est l’opportunité de développer ses compétences comme nulle part ailleurs pour un projet rapide, challengeant et sur le devant de la scène. C’est un véritable accélérateur de carrière.

C’est chaque jour s’approcher du but et se challenger pour donner le meilleur : Partage, Exigence, Créativité.

La mission de la Direction Sites et Infrastructures (VNI) est d’assurer la livraison de l’ensemble des sites et infrastructures nécessaires à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, selon les exigences du CIO et des parties prenantes (Fédération Internationale, Olympic Broadcast Services, etc.).

Au sein de cette Direction, le pôle ‘’Livraison des sites’’ coordonne et assure, avec l’appui d’un pôle ‘’Technique et Ingénierie’’ et d’un pôle ‘’Conformité ‘’ la mise en configuration des sites de compétition et de non-compétition et l’ensemble des activités de livraison d’infrastructures temporaires répondant au besoin des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Sous la supervision du Référent Livraison Site (Responsable de la bonne livraison du site dans sa configuration Jeux olympiques et paralympiques) vous intervenez en appui technique des équipes de livraison du site dans la coordination des différents partenaires et prestataires en charge des installations d’infrastructures et d’équipements temporaires (Tribunes ; Tentes ; Sanitaires ; Eclairage ; rigging ; échafaudage, distribution et raccordement d’eau ; etc) et ce en respect de la règlementation applicable, des règles de santé et sécurité ; des délais et budget. Cet accompagnement intervient sur chaque phase du projet : préparation de la phase chantier, le suivi du montage, assistance à l’exploitation des infrastructures et démontage jusqu’à la remise en état des sites.

A ce titre, vous serez amené(e) à :

• Vérifier le phasage chantier au regard du planning d’activités de montage, de transition et de démontage

• Accompagner l’équipe Site dans la finalisation de la préparation des opérations sur site (phasage chantier)

• Participer aux briefings des équipes et des prestataires intervenants sur site

• Respecter et faire respecter la mise en œuvre des règles HSE sur le chantier et pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques ;

• Assurer le respect des plannings de montage, transition et démontage de chaque partenaire et prestataire

• Réceptionner les infrastructures temporaires ou travaux livrés par les prestataires en s’assurant de leur conformité et du respect du cahier des charges ;

• Assurer le reporting et le respect des différentes procédures mises en place ;

• Être en mesure de gérer des modifications et demandes de dernière minute en lien avec le référent site VED et selon avec le contract manager dans le cadre de processus de gestion des changements défini par P24.

Vos atouts pour réussir :

• Régisseur technique : Vous avez entre 10 et 15 ans d’expérience

• Assistant Régisseur Technique : Vous avez entre 5 et 10 ans d’expérience dans le pilotage de projets d’aménagements temporaires et/ou exploitation de site évènementiel ou direction technique ou assistance à direction technique (selon années d’expérience), intégrant si possible une expérience de la livraison d’événements sportifs et/ou culturels

• Vous avez une idéalement une connaissance des infrastructures temporaires et savez appréhender les sujets techniques, de règlementation et de conformité de façon globale et

bénéficiez d’expertises plus spécifiques sur certains domaines (tels que rigging, lighting, réseaux de câblage, etc.)

• Vous avez l’expérience de la coordination d’acteurs, du pilotage d’équipes, du suivi d’exécution de contrat, de planification et de reporting

• Vous savez piloter un planning d’installation complexe impliquant de multiples intervenants

• Vous faites preuve d’esprit d’équipe, de proactivité notamment pour trouver des solutions répondant aux problématiques opérationnelles et d’adaptabilité

• Vous savez animer et coordonner des équipes pluridisciplinaires

• Vous maitrisez le français et l’anglais à l’écrit et à l’oral

• Un permis CACES est un plus

Rejoindre Paris 2024 c’est rejoindre une équipe guidée par des valeurs fortes :

Le Partage : C’est l’ambition de faire avec les autres ;

La Créativité : C’est l’ambition de faire différemment, de rendre possible l’impossible, être audacieux ;

L’Exigence : C’est l’ambition de faire toujours mieux.

Pour Paris 2024, la diversité est une richesse. C’est pourquoi nous sommes notamment handi-accueillants.

Si vous faites partie d’une grande entreprise vous pouvez être, avec l’accord votre employeur, mis à disposition de Paris 2024 pour des missions variées tout en restant salarié de votre entreprise.

Ou peut-être êtes-vous éligible au congé sabbatique ?

Votre candidature sera étudiée par l’équipe recrutement de Paris 2024 avec le soutien de Randstad, Supporteur Officiel.

Lieu: Saint Denis

Métier: Aménagements et / Ou Gestion opérationnelle de site

Type de contrat: Durée fixe CDD (FR)

