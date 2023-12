Offre de Stage : Assistant(e) Community Manager – Fédération Française de Rugby

Direction Communication et Numérique

La Fédération Française de Rugby (FFR) recherche un(e) STAGIAIRE Assistant(e) Community Manager pour une durée de 6 mois à partir de janvier 2024, au Centre National de Rugby, à Linas-Marcoussis (91).

Missions :

Au sein du service numérique et sous la supervision des 2 Community managers en poste, le ou la stagiaire accompagnera et aidera l’équipe sur les projets suivants :

Couverture sur les réseaux sociaux des équipes de France, des événements organisés par la FFR et l’ensemble des projets qui portent le rugby amateur et l’organisation du rugby sur notre territoire

Animation et modération des comptes réseaux sociaux de l’écosystème FFR

Gestion et mise en œuvre du planning éditorial

Création de contenus

Rédaction des plans de contenus

Proposition et mise en œuvre d’activation sur les réseaux sociaux

Participation à la stratégie d’influence

Veille et utilisation des nouveaux usages et fonctionnalités des différents réseaux sociaux

Analyse et reporting des performances.

Profil recherché :

Etudiant(e) en formation supérieure Bac+5 écoles de commerce, de communication, digitale (HETIC, Ingé média, ESC, Sup de pub…).

Passionné par le digital, plus particulièrement les réseaux sociaux et la création de contenus. Vous connaissez Photoshop et vous appuyez sur votre capacité d’apprentissage des processus métiers.

Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et de proactivité. Vous appréciez le travail en équipe et vous possédez des qualités rédactionnelles ainsi qu’une maîtrise rigoureuse de l’orthographe.

Un intérêt pour le milieu sportif et plus particulièrement pour le rugby serait un plus.

Vous souhaitez relever ce défi ? Rejoignez nos équipes !

Votre candidature (lettre de motivation, CV) est à adresser exclusivement par courriel à l’adresse suivante : Recrutement.digital@ffr.fr