Offre Emploi : Responsable Communication & Promotion – PLAYGROUND

POSTE Responsable communication et promotion

TYPE DE CONTRAT CDI

PÉRIODE ASAP

RÉMUNÉRATION Selon profil + Prise en charge du pass Navigo à 50%

LOCALISATION Paris, 13ème / Locaux Playground / télétravail ponctuel

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

PLAYGROUND SAS est une société spécialisée dans l’événementiel sportif. Elle se compose de 3 pôles :

● Conseil et accompagnement d’organisateurs de grands événements (sportifs ou culturels) sur des problématiques logistiques (transport, hébergement et restauration notamment), de la conception du dispositif à sa mise en œuvre opérationnelle ;

● Production et/ou production déléguée d’événements sportifs, de la conception de l’événement jusqu’à sa réalisation, en intégrant tous les métiers nécessaires (production et logistique, financement, communication et promotion, régie, …) ;

● Le sport en entreprise via la marque Va Sano, avec une approche innovante permettant d’intégrer des pratiques sportives dans la vie globale de l’entreprise.

PLAYGROUND SAS a été créée par 5 associés en janvier 2017, tous professionnels

confirmés de l’événementiel sportif.

DESCRIPTION DE LA MISSION

Dans le cadre de l’activité “Production d’événements”, Playground recherche un(e) responsable de la communication et de la promotion, afin de travailler sur les différents projets de la société.

Sous la supervision du directeur du pôle « production d’événements », le/la responsable de la communication sera responsable de l’intégralité de la communication et de la promotion des événements de la société.

Playground organise plusieurs événements grand public, notamment :

LA GRANDE COURSE DU GRAND PARIS : cette nouvelle course sur route (10km) parisienne entend projeter l’image sportive de la disparition de la barrière du périphérique, séparant le Paris intra-muros d’aujourd’hui et le Grand Paris de demain. De République au Stade de France, ce sont plus de 10 000 personnes qui relient le centre historique de Paris au 93, cœur du Grand Paris de demain.

SOMAD : la course d’obstacles fun et folle. Depuis 2013, plus de 100 000 petits et grands ont pris le départ de cette course fun et accessible de 5 ou 9km. Une édition est organisée en 2022, à Torcy (77).

CARRÉ BLEU BIKE TOUR : Créée en 2022, le Carré Bleu Bike Tour met en avant le territoire du Parc Bleu, à cheval entre la France et la Belgique, et les territoires du Nord de la France autour de 7 parcours

vélo de 15 à 90km.

AUTRES PROJETS :

Plusieurs autres projets d’ampleur seront développés et organisés en 2022.

La société Playground intervient également sur d’autres événements sportifs.

MISSIONS PRINCIPALES

Les principales missions seront les suivantes :

1. Evénements de la société :

● Brand management : Conception / redéfinition des marques et des outils associés (charte graphique, déclinaisons graphiques, key visuals, …) des événements grand public

● Élaboration du plan de communication : conception de la stratégie de communication/promotion des événements grand public (médias, hors médias, digital, RP, etc) : dimensionnement et budgétisation

o Développement de la stratégie de communication et des outils/process associés pour chaque marque

o Sélection et coordination des prestataires et partenaires (agences marketing et digitales, agence de presse, photographes, production vidéo, prestataires divers)

● Mise en œuvre du plan de communication :

o Pilotage et mise en œuvre des plans de communication et promotion des événements grand public (charte graphique, ligne éditoriale, outils social media, …)

o Création des contenus print et digitaux (affiches, communiqués de presse, newsletters, road-book, retroplanning réseaux sociaux, …)

o Participation à l’élaboration des dossiers marketing et partenariat

o Relations Presse & influence : pilotage avec l’agence RP retenue et recherche de relais influenceurs

o On-site : Gestion de la presse et de la couverture Live de l’événement (photos, vidéo, réseaux sociaux, …)

o Gestion des sites web : maintenance/refonte et mise à jour éditoriale et graphique

o Gestion BDD : mise à jour et maintenance des bases de données participants (connaissance de la réglementation RGPD)

● Relation participants : Encadrer et manager l’ensemble de la relation client en amont et on-site

o Community management sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin, Crisp)

o Assurer le servicing coureurs (litiges) lors du retrait des dossards sur événement

● Débriefing : édition de bilans statistiques et revue de presse.

2. Divers :

● Collaboration possible sur les autres projets de la société

● Présence terrain sur les événements

EXPÉRIENCES ET COMPÉTENCES

Expériences et connaissances

●Expérience similaire requise de 3 à 5 ans sur un poste similaire – Une expérience similaire sur des événements sportifs ou « fun runs » est un vrai plus.

●Autonomie et capacités d’organisation, capacité à respecter des deadlines courtes, à travailler sous pression avec une petite équipe

●Rigueur et précision

●Force de proposition et pro-activité

●Management d’équipe

●Curiosité et passion pour la communication sport & événements de masse

●Connaissance du sport, de la course à pied et des événements sportifs de masse.

●Bonnes capacités d’écriture / créativité

●Capacités à travailler à différents horaires (notamment le week-end sur les événements) et à être en déplacement (France principalement)

●Excellent communicant.e (écrit ou verbal)

Compétences techniques

●Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Powerpoint) et outils bureautiques de base (client e-mail, Internet, excel, powerpoint, word…)

●Outils de PAO / Création graphique (Photoshop, Illustrator, inDesign, …)

●Utilisation professionnelle des réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, …

●Maîtrise des outils de gestion de campagnes digitales (Facebook Business Manager, Google Adwords, …)

●Utilisation et gestion de sites internet / CMS

●Être titulaire du permis de conduire (permis B)

Formations : Formation communication et/ou spécialisé en communication digitale

Langues

Français (langue maternelle)

Anglais (bon niveau)

La compréhension de l’espagnol et/ou néerlandais serait un plus

BON PLAN : Pour vous abonner aux chaînes Canal+, beIN SPORTS, Eurosport... au meilleur tarif, rendez-vous ici

CONTACTS

Merci d’envoyer vos candidatures via le site internet – rubrique Offres d’emploi. ou directement à Renaud Larson : r.larson@playground-event.fr