[Etude] 38 équipementiers se partagent les 288 principaux clubs de football en Europe (2021-2022)

Il y a quelques jours, la société italienne Iquii Sport a dévoilé une étude portant sur les équipementiers maillots des principaux clubs de football en Europe.

Au total, Iquii Sport s’est intéressé à 15 championnats (10 pays) dont les premières et secondes divisions du Big-5 que sont l’Angleterre, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et la France. Une étude qui prend également 5 autres championnats avec les D1 de Belgique, Portugal, Pays-Bas, Russie et Ukraine.

Au total et selon les chiffres d’Iquii Sport, 38 équipementiers se partagent les 288 clubs de football pris en compte par cette étude.

En tête, le duo Nike – adidas est à égalité avec 16,36% des clubs sous contrat. Le podium est complété par Macron (11,82%).

Derrière, on retrouve Puma (10%), Kappa (8,18%), Umbro (6,82%), Joma (5,45%), Hummel (3,64%), Kelme (2,73%) et New Balance (1,82%).

La bataille des équipementiers dans les 15 championnats

Premier League – Angleterre

Championship – Angleterre

Série A – Italie

Série B – Italie

LaLiga Santander – Espagne

LaLiga SmartBank – Espagne

Ligue 1 Uber Eats – France

Ligue 2 BKT – France

Bundesliga – Allemagne

Bundesliga 2 – Allemagne

Liga Portugal

Eredivisie – Pays-bas

Jupiler Pro League – Belgique

Russian Premier Liga – Russie

D1 Ukraine