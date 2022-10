Offre Emploi : Responsable développement courses solidaires – Special Olympics

En France, 700.000 personnes vivent avec un handicap mental et elles sont encore invisibles aux yeux de la société. Special Olympics leur offre la possibilité de s’épanouir grâce au sport, de développer leur estime de soi et de partager leurs succès dans une démarche d’inclusion. Grâce à ses événements sportifs ouverts à tous et à ses programmes santé, Special Olympics contribue à changer le regard porté par la société sur le handicap mental.

Special Olympics France (SOF) est une association reconnue d’utilité publique, créée en 1991, qui opère en totale autonomie en France. Elle fait partie du Mouvement international Special Olympics, né aux Etats-Unis à la fin des années 60. Un Mouvement implanté dans 200 pays et qui rassemble aujourd’hui 5,7 millions d’athlètes à travers le monde.

Special Olympics France est une structure agile à taille humaine qui agit en proximité pour le bien commun, dans un cadre international. #Il y a un Champion en chacun de nous # Plus Forts Ensemble

SPECIAL OLYMPICS SE TRANSFORME

Dans le cadre de son développement, Special Olympics France recherche son Responsable des Courses Solidaires. C’est un poste clé dans l’Association, les courses solidaires étant au cœur de son modèle de collecte. L’ambition est de développer les ressources et de favoriser l’engagement durable des entreprises aux côtés de l’Association. Rattaché(e) à la Directrice Générale, et avec son équipe de stagiaires, de bénévoles et de référents locaux, le(la) Responsable des Courses Solidaires aura pour missions de :

Définir le plan annuel des Courses Solidaires et autres événements de collecte :

– Elaboration du calendrier et du budget

– Co-construction du plan de communication

– Enrichissement et ajustement du modèle existant

– Développement de nouveaux événements et dispositifs de collecte

Développer la participation et engager les entreprises :

– Fidélisation de l’existant et identification de nouveaux participants

– Animation de la campagne de prospection assurée par l’équipe de stagiaires /bénévoles

– Réalisation en propre de la prospection et du suivi des partenaires

Organiser les courses et créer les événements

– Recrutement, formation et management de l’équipe de stagiaires

– Pilotage opérationnel (logistique, technique, sportif) dans le respect des contraintes légales et normatives : management de la relation avec les municipalités, préfectures et autres organismes publics. Management de la relation avec les prestataires.

– Suivi et coordination générale

Administration des courses

– Suivi budgétaire, facturation, recouvrement

– Tenue des bases de données et des dossiers de suivi de chaque course

Profil recherché

Ce poste est ouvert à un profil commercial ayant le goût du challenge, une expérience de l’événementiel et de l’animation d’équipe. La volonté de se mobiliser pour une grande cause est déterminante pour occuper cette fonction

– Formation supérieure Bac + 4/5 de type école de commerce, management du sport

– 3 ans d’expérience minimum (dans le développement commercial de préférence)

– Connaissance des pratiques sportives, intérêt pour le secteur associatif et le social

Compétences :

– Gestion de projet : capacité à planifier, anticiper, coordonner

– Sens de l’organisation et des priorités, rigueur, réactivité

– Détermination, ténacité, orientation client, fibre commerciale

– Autonomie, dynamisme, esprit d’équipe

– Animation d’équipe

– Sens de la communication, excellent relationnel

– Informatique : maîtrise des outils courants et aisance digitale (CRM, Appli, E-Mailing…)

– Langues : l’anglais courant serait un plus

Type de contrat : CDI, à temps plein, à pourvoir dès que possible

Lieu : siège de Special Olympics France, Clichy (Métro Mairie de Clichy – Gare SNCF Clichy- Levallois). Travail en mode hybride (présentiel et télétravail). Déplacements à prévoir en semaine et parfois le WE (France)

Rémunération : Selon le profil + 50% du titre de transport

Postuler à cette offre, c’est l’opportunité de rejoindre le Mouvement Special Olympics !

– Une équipe dynamique, passionnée et engagée.

– Une structure agile à taille humaine qui agit en proximité dans un cadre international.

– Une association à potentiel, en pleine transformation, portée par une ambition de développement.

– Une cause qui a besoin qu’on fasse parler d’elle pour un monde plus inclusif.

CONTACT : a.fournier@specialolympics.fr