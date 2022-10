Offre Emploi (CDI) : Graphiste Print & Digital – FootJoy

ACUSHNET France SAS, filiale de distribution de la marque FootJoy, leader mondial des chaussures, gants, textile et chaussettes de golf, recherche un(e) Graphiste Print & Digital en CDI.

Rattaché au Département Marketing FootJoy de la région Mainland Europe, vous accompagnerez le Marketing Manager de la marque FootJoy et son équipe, dans le développement des supports multimédia et prendrez part à l’élaboration / exécution des campagnes digitales.

Vos missions seront les suivantes :

Création de supports de communication multimédia en adéquation avec la charte graphique

• Catalogues, brochures, newsletters internes & communiqués de presse

• Supports de ventes pour les commerciaux

• Pages de publicité & Bannières web

• PLV diverses (roller banners, totems, boards, plaquettes, posters…)

Coordination des supports interactifs

• Gestion des comptes Social Media de la marque (calendrier des publications, réalisation des visuels et mise en ligne) et suivi des performances.

• Conception des newsletters de la marque, gestion de la base de données et suivi des performances au travers de notre outil CMS (Emarsys).

• Suivi des actions, mises à jour & promotions du site internet FootJoy.fr (en relation avec l’équipe en Angleterre)

• Suivi et déclinaison des campagnes de communication avec l’agence média

• Réalisation ponctuelle de productions audiovisuelles (vidéos internes)

Pour divers évènements (Défilé, Salons, …), élaboration de l’identité visuelle et développement des supports qui en découlent.

Gestion de la relation avec les prestataires extérieurs.

Vos compétences :

• Diplômé(e) d’une formation en école spécialisée dans les métiers de la communication, et/ou du graphisme multimédia.

• Vous justifiez d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum, en agence, en entreprise ou en tant que freelance.

• Vous êtes expert(e) de la Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign) & possédez des connaissances sur les logiciels After Effects & Premiere Pro.

• Vous maîtrisez la chaine graphique (de la création à la production).

• Vous disposez d’une « Culture web », d’une appétence pour les Réseaux Sociaux.

• Vous maitrisez l’orthographe et la syntaxe de la langue de Molière et de Shakespeare.

Profil recherché :

Vous faîtes preuve de créativité, d’autonomie, de patience mais aussi de rigueur et d’organisation. Vous aimez le travail en équipe et êtes force de proposition, tout en étant capable d’intégrer les critiques dans votre réflexion.

Vous disposez d’une bonne aptitude générale en communication et savez adapter votre discours en fonction de l’interlocuteur.

Vous êtes polyvalent, flexible et avez l’habitude de travailler avec des contraintes de délai.

Votre fort intérêt pour l’univers du Golf, de la Mode ou du Sport en général est un plus.

Enfin, vous souhaitez vous engager pleinement pour une marque et son univers, et ainsi participer à son développement sur les marchés de la région Europe Continentale.

Nous vous offrons :

• L’opportunité d’intégrer un groupe de renommée internationale et de travailler pour une marque dans l’univers du golf et de la mode, leader sur son marché.

• Le management d’un Alternant

• Un Contrat à Durée Indéterminée, à Temps Plein, avec une prise de poste dès que possible.

• Tickets Restaurant

• Mutuelle prise en charge à 80% par l’employeur

• Epargne salariale

• Poste basé à Montataire (60) – 35min de Gare du Nord

Modalités obligatoires : CV + lettre de motivation + book

Si vous souhaitez postuler, merci d’envoyer votre candidature avec la référence GRAPHISTE_FJ à l’adresse : Recruitment_Mainland@acushnetgolf.com