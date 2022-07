L’Olympique de Marseille embarque sa communauté sur sa planète avec la campagne « Bienvenue sur Mars »

Pour cette nouvelle saison 2022/2023, l’Olympique de Marseille mise sur une communication remarquée autour du claim « Bienvenue sur Mars ».

Un territoire d’expression et un storytelling déclinés depuis quelques semaines par le club phocéen autour des prises de paroles clés de l’intersaison comme la campagne d’abonnement à l’Orange Vélodrome, le lancement des nouveaux maillots (le away arrive le 27 jillet) ou encore les annonces des recrues du mercato estival.

« Notre campagne ne respecte pas les codes de la publicité puisqu’elle respecte l’authenticité de son peuple »

Chaque année, les clubs professionnels redoublent d’imagination pour séduire les supporters dans leurs campagnes d’abonnements et de communication au global afin de les engager tout au long de la saison.

Si l’OM ne fait pas dans l’originalité en misant sur la ferveur de ses supporters, le club parvient dans sa campagne « Bienvenue sur Mars » à faire mouche grâce à une originalité dans l’exécution et un concept fort décliné jusqu’au bout et sous plusieurs formes.

« L’histoire de cette campagne est celle d’un voyage extraordinaire : embarquer pour une planète qui tourne autour d’un ballon, la planète Marseille, Mars » nous détaillent Gui Pellan, Head of Marketing & Promotion et Pierrick Frattini, Storyteller pour l’Olympique de Marseille. « Afin de mettre en image cette planète si unique, nous avons choisi un moment tout aussi unique : notre avant match. Un moment de communion extraordinaire, quasi extra-terrestre tant le peuple marseillais est capable de vous embarquer dans sa ferveur. Notre vision est donc claire, retranscrire ce que nous vivons, sans artifice, rendre aux nôtres la splendeur et la grandeur de ce moment. Comme si vous le viviez, cette campagne vous plonge dans cet embarquement ».

Pour les futurs abonnés, ce positionnement se concrétisera notamment par une carte d’abonnement qui prend l’apparence d’une carte d’embarquement pour un vol sur « Olympique de Marseille Airline », direction la planète Mars. Un « appel du pied » en direction d’Elon Musk et sa société spatiale « SpaceX » pour un futur contrat de sponsoring ? Pas sûr.

« Cette campagne ne vient pas d’une énième agence de com, elle est le fruit du travail et de la passion des salariés du club »

« Une direction créative qui va à l’encontre de toutes les règles publicitaires : modèle de dos, images enfumées, saturations des couleurs, oui notre campagne ne respecte pas les codes de la publicité puisqu’elle respecte l’authenticité de son peuple » ajoute Gui Pellan et Pierrick Frattini. « Deux colorimétries sont appliquées : une version orange, une version bleue. Là encore, nous avons travaillé le symbolique, celle d’un virage sud (orange) qui communie avec le virage nord (bleu).

Cette campagne ne vient pas d’une énième agence de com, elle est le fruit du travail et de la passion des salariés du club. Une campagne pensée, écrite, réalisée à Marseille, pour les Marseillais. »

Concernant les billets de saison, l'OM a déjà vendu quelques 42 400 abonnements et il reste environ 1 600 abonnements en tribune grand public (Jean Bouin et Ganay), avec des tarifs variant de 529€ à 1479€ pour 22 matchs (19 de Ligue 1 Uber Eats et 3 de Champions League).