Hummel dévoile les premiers chiffres sur les ventes des nouveaux maillots 2022-2023 de l’ASSE

Quelques jours après le lancement de ses premiers maillots de l’ASSE, l’équipementier Hummel a décidé de partager quelques chiffres concernant les ventes.

La marque danoise, qui a succédé à Le Coq Sportif, revendique ainsi plus de 600 maillots vendus lors du premier week-end (vendredi 1er et samedi 2 juillet) dans la boutique du club.

« Les ventes ont augmenté de près de 50% pour les nouveaux maillots de l’ASSE signés par son nouvel équipementier hummel » explique le communiqué. « À noter que contrairement aux saisons précédentes, la part de maillots vendus entre le domicile et l’extérieur oscille entre 60% pour le vert et 40% pour le blanc. Là aussi, différence notable avec le précédent lancement du Coq Sportif où le maillot domicile trustait plus de 90% des ventes lors de l’ouverture de la boutique. »