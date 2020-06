L’Olympique Lyonnais ouvre la catégorie de « Partenaire Environnement » et signe avec Veolia

Partenaire Premium depuis de nombreuses années de l’Olympique Lyonnais, Veolia s’est engagé pour deux nouvelles années avec le club rhodanien en tant que « Partenaire Environnement », nouveau segment sponsoring proposé par l’OL.

Depuis quelques années, l’environnement ou encore la RSE sont devenus des tendances lourdes de la stratégie de développement des entreprises. Les clubs de football ne font pas exception.

A l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement ce vendredi 5 juin, l’Olympique Lyonnais célèbre la signature de son premier « Partenaire Environnement » avec Veolia. Partenaire du club depuis 10 ans, Veolia s’engage pour deux saisons (2022) et participera à « la transformation environnementale du Groupe OL […] Veolia accompagne l’Olympique Lyonnais dans sa démarche d’élaboration d’une stratégie carbone, allant du bilan jusqu’à la mise en place d’actions de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. »

Pour illustrer ce nouveau partenariat « vert », le club a annoncé notamment le lancement d’un t-shirt training en matière 100% recyclée ou encore l’utilisation de gourdes individuelles réutilisables par les joueurs et joueuses pour remplacer les bouteilles d’eau en plastique.

Au stade et « dès que le retour des spectateurs sera effectif », des actions grand public seront également menées comme la distribution d’eau potable aromatisée via des « bars à eau », des jeux ludiques de sensibilisation à l’environnement sur l’application du club ainsi que des campagnes de communication pour appeler les spectateurs à des comportements plus vertueux concernant le tri des déchets ou les économies d’eau et d’énergie.

« L’Olympique Lyonnais se réjouit aujourd’hui de donner une nouvelle dynamique à sa collaboration avec Veolia et de pouvoir s’appuyer sur ses compétences et sa légitimité pour accélérer sa construction d’un projet d’entreprise écologiquement vertueux » déclare Jean-Michel Aulas, Président de l’Olympique Lyonnais, dans un communiqué.

Ces dernières années, Veolia était notamment le sponsor maillot face de l’OL lors des campagnes européennes (Champions League et Europa League). Une visibilité qui s’arrête cette saison donc, puisque dès la prochaine, c’est Emirates qui sera le partenaire maillot principal du club (quelques 100M€ sur 5 ans) pour l’ensemble des compétitions, sauf retournement de situation.

Outre le partenariat « environnement » avec le club, Veolia devient Partenaire Majeur de l’équipe féminine et s’affichera sur la manche des maillots des joueuses. « Veolia accompagne également la Cité des Entreprises Pour l’Emploi qui devient à partir de la saison 2020/2021 la « Cité des Entreprises Pour l’Emploi en partenariat avec Veolia ». Ce projet phare du volet employabilité de la stratégie RSE développée par OL Fondation en partenariat avec Pôle emploi et l’association Nes&Cité, vise à garantir une véritable égalité des chances en matière d’emploi » ajoute le communiqué.