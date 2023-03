Padel – Wilson dévoile sa nouvelle collection signature « Bela v2 » de son ambassadeur Fernando Belasteguín

Il y a quelques semaines, la marque Wilson a dévoilé une nouvelle collection padel conçue avec son ambassadeur Fernando Belasteguín.

Baptisée « Bela v2 », la collection signature de l’un des joueurs de padel les plus emblématiques comporte des raquettes, une chaussure et de la bagagerie.

Wilson Bela v2 : 4 nouvelles raquettes de padel pour ce début d’année 2023

Pour s’adresser à un maximum de joueurs de padel, Wilson propose 4 nouvelles raquettes pour cette seconde collection signature avec l’argentin : Bela Elite v2, Bela LT v2, Bela Team v2 et Bela Junior v2.

« Après avoir passé 2 ans à travailler avec Bela, nous sommes très fiers de présenter la nouvelle collection Bela v2, une évolution technologique par rapport à Bela v1, avec un design révolutionnaire. Cette collection, conçue en collaboration avec le meilleur joueur de padel de tous les temps, s’adresse à tous les praticiens de ce sport. Elle représente une étape supplémentaire dans notre obsession quotidienne : innover et améliorer l’expérience de toute la communauté des joueurs, » explique Iñaki Cabrera, directeur commercial monde de Wilson Padel, dans un communiqué.

« Cette gamme de raquettes de padel a été conçue pour les joueurs de tous niveaux, qu’ils soient débutants, joueurs occasionnels ayant besoin d’une raquette de padel fiable ou joueurs avancés recherchant une puissance et un contrôle optimums » explique l’équipementier.

Bela LT V2

Prix de vente : 340 euros sur le site Wilson.com

Couleurs : blanc / noir

Poids : 355 grammes

Cette raquette blanche est l’une des plus légères de la nouvelle collection Bela. Elle est confortable pour le bras tout en offrant puissance, contrôle et sensation. Sa face en carbone offre réactivité et puissance. La mousse souple EVA associée à une surface texturée maximise le contrôle, afin que les joueurs puissent jouer chaque coup avec confiance. La raquette dispose d’une dragonne amovible, remplaçable par une autre et disponible dans une multitude de couleurs.

Bela Elite v2

Prix de vente : 310 euros sur le site wilson.com

Couleurs : rouge / noir

Poids : 365 grammes

Équipée de la technologie texturée SpinEffect et composée de matériaux en fibre de carbone, la raquette de padel Bela Elite v2 maximise la puissance et le contrôle. Alliant puissance, contrôle et confort, cette raquette est idéale pour améliorer ses performances. Comprend une dragonne amovible, remplaçable par une autre et disponible dans une multitude de couleurs.

Bela Team V2

Prix de vente : 220 euros sur le site wilson.com

Couleurs : rouge / noir

La Bela Team v2 est la raquette de padel la plus conviviale de la nouvelle collection Bela v2. Équipée d’un cadre en fibre de verre tressée, cette raquette renforce la stabilité et la réactivité de chaque frappe. Ses autres caractéristiques technologiques de pointe comprennent un noyau en mousse EVA Foam, qui offre un confort de haut niveau, et une finition de surface texturée SpinEffect. Cette raquette vous permettra non seulement d’élever votre jeu au niveau supérieur, mais aussi de jouer avec style grâce à son nouveau look élégant. Comprend une dragonne amovible, remplaçable par une autre et disponible dans une multitude de couleurs.

Ces 3 nouvelles raquettes adultes sont complétées par une version junior. Ajoutons qu’une version encore plus haut de gamme est sortie il y a quelques mois avec la Bela Pro V2 utilisée par en tournois (les raquettes des joueurs sont « customisées » et donc différentes de celles vendues). Un modèle en vente au prix de 375 euros sur le site Wilson.com.

Chaussures et bagagerie « Bela v2 »

En plus de la collection de « palas », Wilson propose une version rouge des chaussures Bela Pro qui s’ajoute au coloris noir existant ainsi qu’au bleu et au blanc de l’édition spéciale Argentine.

Une paire vendue au prix de 160 euros sur le site wilson.com

Pour cette nouvelle collection, Wilson a également dévoilé un sac de padel, un sac à dos et un sac de transport.

Sac de raquettes

Prix de vente : 120€ sur le site wilson.com

2 coloris : noir ou rouge

Sac à dos Bela

Prix de vente : 80€ sur le site wilson.com

2 coloris : rouge ou noir

Sac de sport Bela

Prix de vente : 65€ sur le site wilson.com

2 coloris : rouge/ noir ou noir