Pour ses 20 ans, l’agence Sport Market dévoile une nouvelle identité visuelle

Il y a quelques jours, Sport Market a dévoilé sa nouvelle identité visuelle. Exit le orange et le gris, l’agence de communication spécialisée dans le sport a souhaité réaffirmer ses engagements pour ses 20 ans avec un nouveau logo violet et vert.

« Lancer une nouvelle identité visuelle, c’est essayer de mieux montrer qui nous sommes. En juillet 2021, nous sommes devenus « société à mission » et nous avons formulé notre raison d’être autour de la promotion du sport en tant que levier durable pour le bien commun » explique Bruno Bianzina, Directeur général de Sport Market, dans un communiqué. « Nous avons fait ce choix après avoir beaucoup réfléchi à l’impact social et environnemental de notre métier et plus largement à l’impact que peut avoir le sport. Nous sommes des amoureux du sport, et nous pensons qu’il peut apporter beaucoup à la société. Son champ d’action est sans limite, qu’on soit dans le registre de la passion, de l’émotion ou dans celui de l’action et de la transformation. Nous voulons contribuer à diffuser la culture du sport dans notre société, à notre place, avec nos moyens mais avec l’enthousiasme de nos convictions. »

« Nous sommes des amoureux du sport, et nous pensons qu’il peut apporter beaucoup à la société »

Conçu par le designer Pierre Rhodes, le nouveau logo de Sport Market est accompagné de la mention « For Society ».

« Depuis 20 ans, Sport Market célèbre la passion du sport pour concevoir des campagnes de communication créatives et visibles, dans le registre du « sponsoring d’émotion ». Dans le même temps, l’agence a toujours cultivé une fibre citoyenne au travers de programmes d’actions, dans le registre du « sponsoring à mission », pour chaque jour faire davantage, pour le sport, par le sport, grâce au sport » ajoute le communiqué.

20 ans, 20 mots pour définir un horizon d’action



Aujourd’hui, Sport Market est managée par son Directeur général Bruno Bianzina et deux Directeurs associés, Pierre de La Ville-Baugé et Tiphaine Poulain.

Pourquoi le violet et le vert ?

Pour sa nouvelle identité visuelle, l’agence Sport Market mise sur un Dark Purple « qui exprime la sensibilité de l’agence aux enjeux sociaux et notamment à ceux de la mixité ». Le doux Mint Green « rappelle la nécessité d’agir sur les enjeux environnementaux et rechercher un développement plus harmonieux entre la planète et les humains. »