« Pourquoi pas eux ? » Et si vous deveniez sponsor de Benjamin Daviet ?

Qui suis-je ?

Je m’appelle Benjamin Daviet, j’ai 32 ans, je suis sportif de haut niveau en ski nordique et biathlon. J’ai été champion paralympique aux Jeux Paralympiques de Pyeongchang 2018.

Passionné de sport (ski alpin, football, ski de fond), je me suis fracturé le genou lors d’un accident de mobylette à 17 ans en 2006. J’ai attrapé un staphylocoque doré pendant l’opération et la maladie a été diagnostiquée trop tard. Du coup, l’articulation a été rongée et je ne peux plus plier la jambe (arthrodèse). J’ai repris le sport 4 ans après et depuis, je n’arrête plus !

Hors sport, j’aime la nature, les paysages qui nous entourent. J’habite au Grand Bornand dans les Alpes et j’adore mon cadre de vie. J’aime aussi faire de nouvelles rencontres, découvrir de nouveaux lieux. Je pourrais m’exprimer longuement sur mon parcours de vie et de sportif mais pour plus de suspens je vous laisse venir à ma rencontre, n’hésitez pas !

Mes faits d’armes sportifs ?

« Un mental d’acier ! A chaque départ je vise la gagne ! »

J’ai remporté :

2014 – Jeux Paralympiques de Sotchi : première médaille paralympique en ski de fond (bronze)

2018 – Jeux Paralympiques de Pyeongchang :

o 3 titres de champion paralympique en ski de fond et biathlon

o 2 médailles d’argent en ski de fond et biathlon

9 fois Champions du Monde en ski de fond et biathlon (en 2015,2017,2019)

2 globes de cristal en biathlon (en 2017,2019)

Mes enjeux sportifs sur les prochaines années ?

J’ai deux objectifs l’an prochain :

-les championnats du Monde de ski nordique et biathlon en janvier 2022 à Lillehammer (Norvège). Je compte viser 3 titres de champions du monde.

– les Jeux Paralympiques de Pékin en mars 2022, j’espère remporter des nouvelles médailles d’or.

Et à plus long terme, les Jeux Paralympiques de Milan en 2026, en Italie, juste à côté de la maison.

Les caractéristiques qui me sont propres ?

J’aime à dire « Entrainement difficile, course facile… ».

Je suis un travailleur acharné, motivé et ambitieux. J’ai l’envie, l’enthousiasme, je suis dans le partage et l’honnêteté. C’est mon éducation, mon expérience de vie, mon environnement. Ma personnalité s’est aussi forgée au gré des rencontres, des voyages. Je suis quelqu’un de très perfectionniste et très exigeant envers moi-même.

Mes valeurs ?

Le respect, la solidarité, l’égalité et le partage sont des valeurs essentielles pour moi. Je m’engage d’ailleurs pour certaines causes qui me tiennent à cœur comme par exemple celles des enfants malades ou souffrant d’un handicap. Je veux aider et transmettre à mon niveau, je participe notamment à des actions dans les écoles pour sensibiliser au handicap.

Mes passions au-delà du Biathlon ?

J’aime regarder tous les sports, plus particulièrement le rugby, le tennis, le football Américain…Je suis aussi fan de … pétanque. Un de mes rêves serait de pouvoir faire une partie de pétanque avec les meilleurs joueurs mondiaux.

J’aime aussi le milieu militaire, le bricolage (et oui j’ai été plombier pendant 10 ans !), les bons vins, la cuisine et surtout prendre soin de la nature qui nous entoure.

Comment je vois mon après-carrière ?

Je fais partie de l’Armée de Champions depuis 2015. J’aimerais travailler au sein de l’armée plus particulièrement auprès des blessées pour les accompagner et les aider à trouver leur place notamment via le sport.

J’aimerais aussi partager mon expérience de vie (handicap) dans les écoles et aussi au sein de différentes entreprises tout en gardant un pied dans le sport pour partager mon expérience de sportif de haut-niveau.

Mes réseaux sociaux / ma communauté ?

Instagram, Twitter, Facebook et LinkedIn.

Ma vision du sponsoring pour les athlètes ?

En tant qu’athlète il est important de travailler main dans la main avec le partenaire. Athlète et marque doivent être en cohérence dans leurs discours, leurs identités et leurs valeurs et travailler ensemble dans le même sens pour faire avancer le partenariat (Image de la marque & de l’athlète). Si on travaille ensemble, l’impact de nos actions sera démultiplié.

Porter une marque, ce n’est pas juste le logo qu’on appose sur sa tenue. Pour moi, c’est s’engager avec la marque dans une action commune, dans laquelle la marque et l’athlète vont être reconnus pour un message, des valeurs, un engagement. Cet engagement, l’athlète va alors en parler dès que cela sera possible dans les médias mais aussi au quotidien autour de lui.

Mes exemples / best practices en termes de sponsoring ?

–Le dispositif mis en place par EDF, << un champion dans mon école >> avec le soutien des comités régionaux handisports.

Une ou un athlète paralympique du Team EDF partage son parcours de sportifs de haut-niveau, son parcours de vie, du handicap… avec des enfants tout en faisant du sport en les mettant en situation de handicap. J’ai eu la chance de participer à plusieurs événements et c’est très riche en partage et émotion.

Autre action, celle de Toyota : une entreprise qui est présente partout dans le monde. Il y a des team d’athlètes dans de nombreux pays. Des athlètes valides et handi mélangés dans une même équipe. La marque est présente dans de nombreux sports mais aussi et surtout aux Jeux Olympiques et Paralympiques dont elle est partenaire officiel.

Pourquoi moi ?

J’aime m’engager dans la durée au service de nouveaux projets. Je souhaite porter haut les valeurs d’une marque avec un message fort et durable, partager et transmettre, n’hésitez pas !

