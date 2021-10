Le mouvement sportif dressera une liste de propositions aux candidats à l’élection présidentielle 2022

A quelques mois des élections présidentielles 2022, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) annonce que le mouvement sportif dressera une liste de propositions aux candidats. L’occasion de placer (un peu ?) le sport dans les débats.

« Conformément à un engagement de campagne de Brigitte Henriques, présidente du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), un comité de pilotage a été constitué et sera chargé de coordonner les travaux » précise l’institution dans un communiqué. « Ce Comité de pilotage se compose de représentants des fédérations membres et des structures déconcentrées du CNOSF (Comités régionaux olympiques et sportifs, Comités départementaux olympiques et sportifs et Comités territoriaux olympiques et sportifs), du Comité paralympique et sportif français (CPSF), de l’Association nationale des ligues de sport professionnel (ANLSP), des athlètes ainsi que de personnalités qualifiées. »

Pour faire émerger cette liste de propositions, des réunions de concertation seront organisées ainsi que des auditions d’acteurs du sport et de secteurs associés. Fin février 2022, sera organisée à la Maison du Sport Français la présentation de ces propositions et un temps d’échange avec les candidats à l’élection présidentielle, en présence de l’ensemble des acteurs et partenaires du mouvement sportif français.

Composition du Comité de pilotage

Représentants du mouvement sportif :

• Personnalité qualifiée membre du CA du CNOSF : Bernard Amsalem.

• Représentants des fédérations : Yohan Penel (FFbadminton) ; Basile Lenoir (FFgolf) ; Michel Le Bot (FFpétanque et jeu provençal) ; Boris Darlet (FFroller et skateboard) ; Nicolas Deschaux (FFsport automobile) ; Nathalie Pechalat (FFsports de glace) ; Emmanuelle Bonnet-Oulaldj (Fédération Sportive et Gymnique du Travail) et Véronique Moreira (Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré).

• Représentant de la Commission des athlètes de haut niveau (CNOSF) : Astrid Guyart.

• Représentante du CPSF : Marie-Amélie Le Fur, Présidente.

• Représentant des sports professionnels : David Tebib (ANLSP).

• Représentant des CROS : Nicolas Marais (CROS Normandie).

• Représentante des CDOS : Brigitte Linder (CDOS Haute-Garonne).

Personnalités qualifiées :

• Jean-François Vilotte, avocat au barreau de Paris associé DGFLA, ancien Président de l’Autorité de régulation des Jeux en Ligne.

• Arielle Piazza, ancienne présidente du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS).

• Arnaud Saurois, Maître de conférences associé, Université de Poitiers.

« D’autres personnalités du monde du sport seront amenées à participer aux travaux du Comité de pilotage » ajoute le CNOSF. « Par cette démarche, le mouvement sportif français réaffirme que le Sport, vecteur de lien social et d’inclusion, acteur du mieux vivre ensemble, doit occuper une place légitime dans les débats des élections présidentielles, puis législatives. Cette démarche de co-construction et de partage des ambitions, menée par le CNOSF et le CPSF avec tous les acteurs du mouvement sportif, est l’illustration de cette volonté forte et partagée. »