PSG – Bayern Munich sur CANAL+, le point sur le dispositif éditorial et les offres d’abonnement

Ce mardi 14 février, le Paris Saint-Germain affronte le Bayern Munich pour le 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League 22-23. Un match sous haute tension que vous pourrez suivre sur CANAL+ à travers un dispositif une nouvelle fois complet.

Pour cette « finale avant l’heure », c’est CANAL+ qui produit le match (Production UHD – SDR). Au total, ce sont 26 caméras qui seront mobilisées pour proposer aux abonnés la meilleure expérience possible. Dans le détail, il y aura 1 Caméra aérienne SPIDERCAM et 1 Steadycam « film / 35mm ». A la réalisation, on retrouvera Laurent Lachand.

Outre la diffusion sur CANAL+, ce match entre le Paris SG et le Bayern sera également à suivre sur myCANAL avec le mode expert et des flux additionnels.

CANAL+, le cadeau idéal pour une Saint-Valentin sportive !

Pour la Saint-Valentin, un abonnement aux offres du Groupe CANAL semble être le cadeau parfait pour les amoureux(euses) de football !

Pour vous aider dans votre choix d’abonnement, voici les deux offres à ne pas rater en ce moment :

100% UEFA CHAMPIONS LEAGUE CANAL+ BEIN SPORTS à 25,99€ par mois



Outre les chaines CANAL+, CANAL+ GRAND ECRAN, CANAL+ SPORT 360, CANAL+ SERIES, CANAL+ DOCS et CANAL+ KIDS, vous bénéficiez lors de chaque journée de 100% des matchs de l’UEFA CHAMPIONS LEAGUE diffusés par CANAL+ et beIN SPORTS. Vous bénéficiez en outre d’un accès à Cafeyn, (plus de 1 000 titres de presse en illimité).

Une offre proposée en ce moment au tarif de 25,99€ par mois pendant 12 mois, puis 35,99€/mois. Cerise sur le gâteau, vous bénéficiez de 50€ offerts et 1 mois pour essayer cette formule. Pour en profiter, rendez-vous sur boutique.canalplus.com

CANAL+ SPORT à 34,90€ par mois



Vivez votre passion du sport avec l’offre CANAL+SPORT ! Retrouvez 100% de l’UEFA Champions League, des grands championnats européens de football, du TOP 14, des Grands Prix de F1 et de MOTOGP, profitez des grandes affiches de Ligue 1 Uber Eats, de la Ligue des Champions de handball et de NBA avec CANAL+, CANAL+SPORT, CANAL+FOOT, CANAL+SPORT360, les chaînes beIN SPORTS et les chaînes Eurosport. Vous bénéficiez également de l’accès à Cafeyn (kiosque presse) ainsi que d’un abonnement numérique au journal L’Equipe !

Une offre proposée à 34,99€/mois pendant 12 mois, puis 45,99€/mois. Cerise sur le gâteau, vous bénéficiez de 50€ offerts et 1 mois pour essayer cette formule. Pour en profiter, rendez-vous sur boutique.canalplus.com.

Le programme complet du groupe CANAL+ pour PSG – Bayern

LUNDI 13 FEVRIER CANAL+ ET CANAL+SPORT 360

22H40-23H40 – LATE SPORT 360 spécial PSG BAYERN

Présenté par Nicolas Tourriol

LUNDI 13 FEVRIER INFOSPORT+

Editions spéciales toute la journée. Les entrainements et les conférences de presse des deux équipes en direct

MARDI 14 FEVRIER INFOSPORT+ ET CANAL+SPORT 360

17H-19H CLUB 360, en direct depuis le Parc Des Princes

Présenté par Virginie Ramel avec Alain Roche, Mickael Madar et Geoffroy Garetier

MARDI 14 FEVRIER CANAL+ et CANAL+FOOT

19H-19H50 : JOUR DE FOOT, en direct depuis le Parc Des Princes

Présenté par Eric Besnard avec Alain Roche, Mickael Madar et Geoffroy Garetier

19H50 : CANAL CHAMPIONS CLUB en clair

Présenté par Hervé Mathoux avec Laure Boulleau, David Ginola et Samir Nasri

21H00 : PSG – BAYERN MUNICH

Commenté par Paul Tchoukriel avec Habib Beye

Bord de terrain Joris Sabi et Dominique Armand

22H55 CANAL CHAMPIONS CLUB, LE DEBRIEF

LE DISPOSITIF DIGITAL

Sur les réseaux sociaux CANAL+ SPORT, de nombreux contenus évènement pour suivre en coulisse le match PSG – Bayern Munich.

Des contenus de décryptage seront proposés en amont de la rencontre : la rivalité naissante entre le PSG et le Bayern Munich, l’état de forme d’ Eric Maxim Choupo-Moting, etc.

Nouveau format JOUR DE MATCH : un inside avec Habib Beye pendant 24H dans sa préparation pour le match, de son réveil à la cabine commentateur avec Paul Tchoukriel.

Un format coulisse avec les supportrices et les supporters du PSG : leurs meilleurs alibis pour vivre le match un jour de Saint Valentin.

Samedi dernier, une Chasse au Trésor a été proposée avecdeux places VIP pour le match cachées dans Paris. Les indices ont été progressivement dévoilés sur les comptes CANAL+ Foot.

LA SEMAINE EUROPEENNE SUR LES CHAINES CANAL+

MERCREDI 15 FEVRIER CANAL+ et CANAL+FOOT

19H50 : CANAL CHAMPIONS CLUB en clair

Présenté par Hervé Mathoux avec Laure Boulleau, Samir Nasri, Robert Pirès

21H00 : BORUSSIA DORTMUND / CHELSEA

Commenté par David Berger avec Sidney Govou

22H55 : CANAL CHAMPIONS CLUB, LE DEBRIEF

Egalement avec le résumé de la rencontre ARSENAL/MANCHESTER CITY, qui se joue en direct sur