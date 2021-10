PSG – Le directeur du sponsoring Marc Armstrong détaille l’impact de l’arrivée de Lionel Messi

Ce matin, le Directeur Sponsoring du PSG Marc Armstrong a participé au congrès « SportBiz Europe » organisé à Barcelone.

Depuis Paris, Marc Armstrong a donné quelques détails sur l’impact de la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain cet été.

En guise d’introduction, celui qui a rejoint le club en 2018 est revenu sur les heures qui ont précédé l’officialisation de l’arrivée de l’argentin. « J’ai eu un appel du Président pour me dire qu’il y avait une forte probabilité que Messi rejoigne le club. On a commencé à travailler le week-end sur des chiffres, à tout les niveaux comme le sponsoring, le merchandising, les hospitalités… C’était une semaine excitante même si signer un grand nom n’est pas une première pour le club, moi je n’étais pas encore là quand Neymar et Mbappé sont arrivés. »

Messi : 933 000€ de maillots PSG vendus les 3 premières heures en ligne

En signant Lionel Messi, le PSG a évidemment boosté ses revenus merchandising grâce notamment aux ventes de maillots qui ont explosé. Pendant les 3 heures qui ont suivi l’officialisation de la signature de Leo Messi, les ventes en ligne du maillot ont généré 933 000 euros, un record. « On a vendu beaucoup de maillots, de produits dérivés… Tout ça ne paie pas le salaire (rires) mais c’est une part importante du mix. Son arrivée aura un impact sur les revenus sponsoring, sur les nouveaux contrats ou sur les renouvellements. L’intérêt des marques a encore grandi, nous sommes chanceux. Au stade, l’impact est également fort avec une demande en ticketing accrue. Chaque partie du club est impactée par cette arrivée. »

Une arrivée dans le club de la capitale qui a également boosté les comptes sociaux du club et l’intérêt des médias à travers le monde. « L’impact sur les réseaux sociaux est phénoménal. En une semaine, le PSG a gagné environ 20 millions de followers sur les différentes plateformes » ajoute Marc Armstrong.

« En une semaine, le PSG a gagné environ 20 millions de followers sur les différentes plateformes »

Outre la marque Jordan (Nike) qui vend de nombreux maillots, un autre partenaire du PSG a également été servi par l’arrivée de Messi.

Sponsor maillot du club depuis 2019, la plateforme ALL du Groupe Accor a bénéficié d’une large exposition sur les réseaux sociaux. En une semaine, ALL aurait en effet reçu un équivalent publicitaire de 82 millions d’euros sur les différentes plateformes sociales !

Sport Buzz Business est Partenaire Média du congrès « SportBiz Europe » (19-20 octobre)