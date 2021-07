PSG – WOJO lance des espaces de coworking éphémères au Parc des Princes

Alors que la crise sanitaire de la COVID-19 redéfinit notre quotidien et notamment notre manière de travailler, la société WOJO spécialisée dans la location d’espaces de travail flexibles va investir le Parc des Princes à la rentrée 2021.

Pour promouvoir son offre de services disponible partout en France, WOJO, propriété du groupe Accor et de Bouygues Immobilier, a décidé de s’offrir une « campagne promotionnelle » autour du Paris Saint-Germain et de son stade et mettant en scène Marquinhos.

Votre bureau éphémère au Parc des Princes

Du 6 au 9 septembre 2021, WOJO propose des espaces de travail et de coworking éphémères avec une vue sur le stade. Les tarifs débutent à 20€HT la journée et par personne (salon Haussmann) et jusqu’à 600€ HT la journée pour une salle de réunion de 12 personnes.

En fonction de la prestation achetée, les travailleurs pourront également bénéficier d’un petit déjeuner et d’un déjeuner en bord de pelouse.

« Notre ambition est d’être l’acteur référent de la Workspitality »

Dans le détail, plusieurs espaces du Parc des Princes (dont des loges) seront complètement transformés en lieu de travail partagé. Le salon Haussmann proposera deux espaces avec un espace coworking animé avec un coin snacking et un espace coworking calme pour travailler en toute tranquillité. Les salles de réunion et les bureaux privatifs sont disponibles à la demi-journée ou à la journée. Ajoutons que la tribune presse sera par ailleurs accessible pour travailler en plein air.

« Comme dans tous les WOJO, les bureaux éphémères du Parc des Princes seront équipés de mobilier ergonomique, design, adapté au travail et dotés d’une connexion wifi sécurisée. Des services et animations complémentaires seront également proposés aux coworkers : une visite guidée du Parc des Princes, un food-truck pour se restaurer en bord pelouse, des réductions dans la boutique PSG Megastore, etc… » précise WOJO dans un communiqué.

Une initiative qui entre dans le cadre du partenariat entre le Paris Saint-Germain et ALL – Accor Live Limitless. « Notre ambition est d’être l’acteur référent de la « Workspitality » en développant, à travers le monde, un important réseau de lieux, créateurs d’expériences de travail uniques, enrichis de services, pensés pour le plaisir, la performance et la connexion des talents » aime à rappeler Stéphane Bensimon, CEO de Wojo.

Exemple journée à 24€ TTC :

– Une journée de coworking au Parc des Princes avec petit-déjeuner et déjeuner inclus,

– Une visite guidée du Parc des Princes,

– Une remise à la boutique du PSG Megastore,

– Un cadeau siglé WOJO x Paris Saint-Germain.