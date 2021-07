JO – Decathlon nouveau Partenaire Officiel de Paris 2024, vers un changement de logo pour l’enseigne ?

Aujourd’hui, Decathlon a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Dans le cadre de cet accord signé à 3 ans des JO, Decathlon devient Partenaire Officiel de Paris 2024 et fournira notamment les tenues des quelques 45 000 volontaires attendus par l’organisation. Les produits seront co-conçus pour l’occasion par les équipes de Decathlon. Des pièces qui seront « collectors » puisqu’elles ne seront pas vendues au grand public comme le précise Arnaud Gauquelin, directeur général de Decathlon France, dans une interview à L’Equipe.fr.

Outre l’habillement des bénévoles, Decathlon organisera des évènements en lien avec les JO de Paris 2024 aux quatre coins de l’hexagone, « notamment dans les collectivités hôtes et les quelque 1 800 collectivités labellisées « Terre de Jeux 2024 » » ajoute un communiqué. « Il y a tellement de points communs entre Décathlon et Paris 2024 que cela ne pouvait que coller. C’est dans notre ADN, cette volonté de mettre du sport dans le quotidien des Français à tous les âges. On ne se limite pas aux sites de compétition, les Jeux sont partout en France et le réseau de Decathlon est tellement fort que l’on a un partenariat solide. » précise Tony Estanguet, Président de Paris 2024, à L’Equipe.

Pour rappel, Le Coq Sportif a remporté l’appel d’offres concernant les tenues de performance et de représentation de l’équipe de France olympique et paralympique, et de Paris 2024. Pour le moment, le sujet des tenues pour les relais de la flamme Olympique n’a pas encore été finalisé.

Salut @Decathlon, la forme ! Félicitations et bienvenue dans la famille des partenaires de @Paris2024 🤝 Réussir les Jeux et mettre plus de sport dans la vie des français est notre objectif commun. Merci pour votre soutien https://t.co/qn0zWaFdTu — Tony Estanguet – OLY (@TonyEstanguet) July 16, 2021

Enfin, Decathlon développera une gamme de produits aux couleurs de Paris 2024, notamment des capsules. « En plus d’être partenaire, on est aussi licencié de Paris 2024 donc on va utiliser la licence Allez les Bleus, la licence sur la mascotte… On va faire des choses avec les différents logos, pour surprendre, proposer des produits sympas et donner envie de supporter nos athlètes avec de beaux produits. » ajoute Arnaud Gauquelin à L’Equipe.

Bientôt une team d’athlètes Decathlon pour Paris 2024

Dans la perspective de Paris 2024, Decathlon va également créer une team d’athlètes comme le précise Arnaud Gauquelin dans l’interview à L’Equipe. « Nous allons créer un team d’athlètes, 24 hommes et 24 femmes. L’idée est de les soutenir dans leur préparation, leur équipement etc. Il y aura des sportifs chevronnés, des jeunes, valides ou en situation de handicap et un ou une capitaine. »

Un nouveau logo pour Decathlon ?

Pour accompagner cette annonce de partenariat, Decathlon utilise un logo que vous découvrez certainement pour la première fois. Comme nous le précise l’enseigne, ce nouveau logo noir et blanc est utilisé progressivement sur des produits depuis décembre 2020 avec l’objectif de tendre vers une marque globale. Reste à savoir si ce futur nouveau logo prendra définitivement la place du célèbre logo bleu et blanc dans les années à venir…

Au rang de partenaire officiel de Paris 2024, Decathlon rejoint Cisco, FDJ, Le Coq Sportif et PWC. Il y a quelques jours, le comité d’organisation officialisait un autre contrat de partenariat avec Sanofi au rang de Partenaire Premium.